Angry Birds Utvikleren Rovio sier opp ansatte og går gjennom en omstrukturering

Nok en gang må vi dessverre rapportere om oppsigelser i spillbransjen, ettersom mobilspillikonet og utvikleren av spillet Angry Birds Rovio gjennomgår oppsigelser, omstruktureringer og endringer i ledelsen.

Ifølge en rapport fra Mobilegamer.biz har Rovio permittert 36 ansatte. Utviklerens puslespillstudio i Finland fokuserer på færre spill, mens studioet i Barcelona tar på seg mer arbeid til tross for at rundt halvparten av teamet er permittert.

"Ingen spill har blitt kansellert, men Angry Birds Dream Blast har dessverre ikke prestert som forventet", sier en talsperson for Rovio. "Vi har fornyet organisasjonen vår i høst som en reaksjon på at et av spillene våre ikke presterte som forventet, og for å kunne respondere bedre på markedet, gå mot en mer spillsentrert tilnærming og være i stand til å iterere raskt på nye spillideer."

Rovios administrerende direktør Alexandre Pelletier-Normand har også tilsynelatende flyttet fra Finland til London, og har tilbrakt mer tid på ulike Rovio-kontorer samt Segas hovedkontor i Europa.