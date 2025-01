Angry Videogame Nerd lanserer sitt eget NES-spill

HQ

James Rolfe, en av de tidligste personlighetene på YouTube, har nå avduket et nytt NES-spill der han selv dukker opp som hovedperson. Dette er imidlertid ikke første gang han har vært en karakter i dette mediet. Tidligere har han vært hovedperson i Angry Video Game Nerd I-II og i Angry Video Game Nerd Adventures. Denne gangen er han hovedpersonen i det kommende Angry Video Game Nerd 8-bit, som vil bli lansert på Switch, Xbox, Playstation og Steam. Det unike med denne tittelen er at den også vil bli lansert på NES i en ekte kassett for konsollen. Du kan finne ut hva han har å si om sitt nye prosjekt i videoen nedenfor.

Eier du en NES, og kommer du til å kjøpe spillet?