Aniimo Forhåndsvisning: En lommemonster-mash-up av alt som har kommet før

Det er større sjanse for at helvete blir bekreftet som virkelig, og deretter fryser til is, enn at Pokémon blir tatt ned som kongen av skapningssamlere. Det ville imidlertid være feil å si at alle spillere er helt fornøyde med hvordan kongen av søte skapninger håndterer sjangeren. Palworld, Cassette Beasts og Digimon Story: Time Strangers har bevist at det er plass til alternativer der ute, og nylig har vi tilbrakt litt tid i Aniimo, en skinnende ny skapningssamler som søker å skjære sin egen plass blant denne raskt voksende subgenren.

Aniimo er... Aniimo er... Vel, for å være ærlig er det veldig vanskelig å finne én setning eller til og med ett avsnitt som oppsummerer alt du kan gjøre. Notatboken min er full av tilfeldige notater som får meg til å føle meg som den gale hovedpersonen i en Lovecraft-historie når jeg ser tilbake på dem. Spillet er i bunn og grunn det du forventer av et eventyr om å samle skapninger. Du lager din egen karakter, som selvfølgelig er et naturtalent når det gjelder å fange de bedårende beistene som fyller ut opplæringssonen, og deretter blir du med på en forskningsekspedisjon i håp om å utforske den ville regionen kjent som Idyllen. Alt dette fungerer som en god unnskyldning for å fange flere Aniimo, trene dem opp og kjempe som dem.

Ja, det stemmer. Du kjemper som Aniimo i spillet, ikke med dem. Det tar den turbaserte formelen du forventer fra noe som Pokemon, og fjerner den til fordel for sanntidskamper der du kan twine med din Aniimo for å spille som den. Etter de få timene vi har hatt med spillet, ser dette ut til å være Aniimos sterkeste USP, ettersom det i bunn og grunn forvandler spillet fra en ganske passiv opplevelse, der du bare bestemmer de kule tingene skapningene dine gjør, til en mye mer aktiv opplevelse, der du kastes inn i tredjepersonskamper mot andre skapninger og store raidbosser. Hver Aniimo kommer med sine egne bevegelser og typer, og som du kan forvente, spiller disse typene mot hverandre i klassisk stein-saks-papir-saks-stil. Ild slår gress, vann slår ild, og så videre.

Den åpenbare sammenligningen for ethvert spill fra denne tiden er Pokémon, selv om jeg må si at jeg fikk mye mer Digimon-vibber fra Aniimo. Fra historien til utformingen av skapningene og måten de utvikler seg på eller når Nova-stadiet sitt, ja, det ser kjent ut hvis du har spilt et Pokémon-spill, men tar det det kan fra andre store franchiser i subgenren også. Der du sannsynligvis vil føle at du spiller en alternativ versjon av Pokémon, er i fangsten, da dette er veldig likt, spesielt den frittgående sanntidskampen i Pokémon Legends: Z-A. Svekk en Aniimo for å øke sjansen for å fange den, prøv å snike deg innpå når du kan for å fange den uoppmerksomt, du kjenner rutinen. Det finnes også en breaking-mekanikk, der du kan lamslå en Aniimo nok til at den blir lam for en stund, slik at det blir det beste øyeblikket å fange den.

Hvis du har spilt et spill som dette før, vil du få tak i det meste av Aniimo godt nok, med det eneste unntaket som er den nevnte twining-mekanikken. Denne brukes ikke bare i kamp, men gir deg også tilgang til flere alternativer for å forflytte deg på kartet, som å svømme, gli, klatre og mye mer. Aniimo du fanger og beholder i troppen din er derfor ganske viktige, ettersom de fungerer som konstante HM-brukere, og kan ta deg dit du trenger å gå raskere. Med tanke på at kartet er helt enormt i Aniimo, trenger du også disse funksjonene når du vil komme deg et sted i en fei.

Selv om skapningene er fine nok, snirklingen føles unik og morsom, og verdenen er en fryd for øyet, kaster Aniimo så mye på deg så raskt at det kan være vanskelig å sette pris på og forstå noe som helst. Informasjonsoverbelastning føles som litt av en underdrivelse, og du skjønner hva jeg mener når du tar en titt på spillets meny og alle de tingene du kan velge mellom der. Hvis du sammenligner med den rolige introduksjonen av Pokemon, for eksempel, der du starter i den roligste byen og får den enkleste oversikten over hva verden handler om, er Aniimo en virvelvind av utlegninger, ideer og mekanikk som får deg til å snurre rundt før du i det hele tatt er ute av opplæringssonen. Det er litt TikTokifisert, på en måte, ettersom det ikke gir deg sjansen til å kjede deg, siden det alltid dukker opp et nytt nummer på skjermen med en prangende effekt som passer til.

Det var noen få ytelsesproblemer, sammen med visuelle feil i spillets filmsekvenser, men siden vi ser på et tidlig stadium av Aniimo her, kan vi håpe at de vil bli løst i tide til full utgivelse. På dette tidlige stadiet er jeg imidlertid ikke sikker på hvor jeg står med Aniimo. Det føles absolutt som om utviklerne kaster alt mulig på veggen for å se hva som fester seg. Det kan være nok til å tiltrekke seg spillere til å begynne med, men det er ikke sikkert det fungerer på lang sikt. Det vil tiden vise, men foreløpig kan jeg i hvert fall si at twining-mekanikken er en utmerkelse, om ikke annet så fordi den er så sømløs i spillet.