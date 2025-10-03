Anima Gate of Memories: I&II Remaster lanseres 7. november

Hvis du er kjent med TTRPG-scenen, kjenner du sikkert til Anima Beyond Fantasy, et spill med dyp historie og verdensoppbygging i en fantasiverden som er sterkt påvirket av eventyrlegender, og som også er sterkt påvirket av anime- og mangaestetikk og -troper. Brettspillet ble allerede tilpasset videospill for en tid siden i Anima: Gate of Memories og dets ledsagerhistorie Anima: The Nameless Chronicles, og nå kommer begge titlene i en enkelt pakke for en ny generasjon.

Anima Gate of Memories: I&II Remaster Anima Project samler disse to historiene, fullstendig restaurert og forbedret både spillmessig og visuelt. Anima Project vil gi ut denne samlingen 7. november 2025, i både digitale og fysiske formater. Når vi snakker om samlerutgaven (eksklusiv for PS5), kan du sjekke den ut direkte på bildet nedenfor, og her er hva som er inni :



En samlereske



Det fysiske PS5-spillet + en illustrert bruksanvisning



En kunstbok



Det originale lydsporet på CD



En samlenål og nøkkelring



Fire karakterkort og to kunsttrykk



Og i tilfelle du ikke er kjent med serien og er interessert i å prøve den før utgivelsen, har Anima Gate of Memories: I&II Remaster nettopp gitt ut en demo på Steam, og en PlayStation-demo følger "snart".

Vil du prøve Anima Gate of Memories: I&II Remaster? Sjekk ut traileren nedenfor.