Animal Crossing knuser Mario og Zelda mens mars satte salgsrekorder

Suksessen til Nintendo Switch har gjort sitt for at en rekke Nintendo-franchiser har satt en rekke rekorder de siste årene, og nå er det som forventet Animal Crossing sin tur.

Den amerikanske NPD-gruppen har nemlig offentliggjort salgstallene for mars, og det viser seg at Animal Crossing: New Horizons toppet listen med relativt god margin ned til Call of Duty: Modern Warfare sin andreplass. Dette klarte spillet siden det er Nintendos tredje beste lansering noen gang, kun slått av Super Smash Bros. Ultimate og Super Smash Bros. Brawl.

Selskapet kan også avsløre at årets mars var den beste salgsmessig siden 2011, noe som selvsagt blant annet skyldes pandemien. Inntektene var faktisk hele 35% bedre enn samme tid i fjor, så det skal bli interessant å se hvordan ting blir når storspillene kommer på rekke og rad i høst om alt går som planlagt.

Her er de tjue bestselgende spillene i USA for mars, og da er ikke digitalt inkludert for Nintendo-spillene engang:





Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Modern Warfare

MLB: The Show 20

Resident Evil 3

NBA 2K20

Doom Eternal (Steam ikke inkludert)

Persona 5: Royal

Grand Theft Auto V

Borderlands 3

Mario Kart 8: Deluxe

Nioh 2

Red Dead Redemption II

FIFA 20

Super Smash Bros. Ultimate

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

Madden NFL 20

Just Dance 2020

Star Wars: Jedi: Fallen Order

Mortal Kombat 11

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered



Hvilke spill kjøpte du i mars?