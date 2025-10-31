Animal Crossing: New Horizons 3.0 inkluderer Lego-gjenstander og landsbyboere fra Zelda og Splatoon

HQ

Som vi rapporterte i går, er Nintendo i ferd med å oppgradere Animal Crossing: New Horizons til Switch 2 med en gratis oppdatering som slippes 15. januar. I tillegg til 4K-grafikk, er det flere nye spillfunksjoner samt nytt innhold som et hotell og drømmeøyer.

Men ... det er også et par gjesteopptredener. Vi kan blant annet se frem til Lego-gjenstander til å dekorere hjemmene våre med, samt innhold fra både Splatoon og Zelda (kosmetiske gjenstander å kjøpe, men også nye landsbyboere hvis du skanner Amiiboer fra de respektive spillseriene). Som om ikke det var nok, er det også bekreftet at vi vil kunne bruke konsollene i spillet til å nyte retrospill - en funksjon som krever et Switch Online-abonnement.