Animal Crossing: New Horizons-klone sniker seg inn i kommende PlayStation-utgivelser

Det skapes og utgis flere videospill i dag enn noen gang tidligere i historien. Bare i 2024 ble det publisert mer enn 19 000 videospill på Steam, og vi kan gjette store tall på alle større hjemmeplattformer, og vi tør ikke spekulere i antall mobilspill. Og selv om det er mange forslag, mer eller mindre kreative, oppdager vi noen ganger at det er de som bare prøver å bli rike på bekostning av andres arbeid, og på en mistenkelig måte. Vi så dette i 2024 med The Day Before, og i dag forteller vi deg om hva som har dukket opp som en fremtidig utgivelse på PlayStation Store.

Det er et spill kalt "Anime Life Sim", som tilsynelatende kommer til Sonys konsoll i februar 2026. Bildet på butikkens side etterlater ingen tvil: Det bruker eiendeler fra Animal Crossing: New Horizons, en tittel utviklet og utgitt på Switch eksklusivt av Nintendo. Hva mer er: Spillets beskrivelse indikerer at denne "likheten" ikke bare er begrenset til kunsten: "Skap ditt perfekte anime-liv i denne sjarmerende sosiale simuleringen! Bygg drømmehuset ditt, bli venner med sære, dyriske naboer og opplev endeløse eventyr i en livlig verden inspirert av dine favorittsimulatorer."

Dette er helt klart nok et tilfelle av videospillbedrageri, akkurat som vi så i det tidligere nevnte The Day Before eller det velkjente Bloodborne Mobile. Som advarte spillere er det vanskelig for noen å falle for denne svindelen, men det får oss til å stille spørsmål ved verifiseringsprosessen til digitale spillbutikker for å forhindre flere tilfeller som dette i fremtiden.

