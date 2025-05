Animal Crossing: New Horizons lanserer sin første oppdatering på nesten 3 år

HQ

Animal Crossing: New Horizons har fått sin første oppdatering på nesten tre år. November 2022 markerer forrige gang den koselige sandkassen fikk sin siste oppdatering, som la til noen få rettelser på flere problemer, noe som forbedret den generelle spillopplevelsen.

Oppdateringen fra 27. mai ser ut til å gjøre Animal Crossing: New Horizons klar for lanseringen av Nintendo Switch 2 i begynnelsen av neste måned. Den eneste merknaden i oppdateringsnotatene lyder "Forbedret kompatibiliteten for flerspillerøkter mellom Nintendo Switch 2 og Nintendo Switch."

Så, ikke noe for betydelig, men det er hyggelig å vite at Nintendo forbereder seg på mye crossplay mellom Switch-generasjoner. Animal Crossing-fans håper fortsatt på en ny bit av innhold eller en større oppdatering å bli virkelig begeistret for. Kanskje Switch 2-generasjonen kan gi oss neste kapittel i vår saga om gjeld til Tom Nook.