Animal Crossing: New Horizons Oppdatering 3.0 er ute nå! En hel dag tidligere enn forventet

Gratisoppdateringen 3.0 for Animal Crossing: New Horizons er ute nå. En dag tidligere enn Nintendo fortalte oss. Vi har allerede delt med deg våre 5 tips for å forberede øya din før oppdateringen, slik at du kan nyte alt det nye innholdet med en gang.

For å laste ned denne nye oppdateringen må du gjøre det manuelt. Velg Animal Crossing: New Horizons -ikonet på HOME-menyen på Switch eller Switch 2 og trykk på "+" -knappen. Velg "Oppdater" og "Internett", og voilà! Spillet oppdateres så snart nedlastingen er ferdig. Når du starter spillet, vil Isabelle informere deg om at det har dukket opp en ny bygning på øya di, og når du går inn i det nye Resort Hotel, vil Tom Nook ønske deg velkommen sammen med Kapp'n-familien for å vise deg alt dette nye anlegget har å tilby.

Hvis du tar en spasertur rundt på øya di vil du i tillegg møte herr Resetti, som vil fortelle deg om de nye funksjonene som er tilgjengelige på øya. Ikke glem å sjekke Nook Stop for å finne de nye Lego-samarbeidene og møblene. Apropos Lego-samarbeid, har du sett det nye settet fra dette Pokémon-samarbeidet?

Merk at Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition ikke er tilgjengelig ennå; du må vente til i morgen, den offisielle lanseringsdatoen for denne versjonen, for å nyte de nye funksjonene den tilbyr, for eksempel 4K-grafikk og flere spillere. Har du allerede oppdatert spillet ditt til versjon 3.0, eller vil du vente til den offisielle lanseringen sammen med Nintendo Switch 2 Edition?