Animal Crossing: New Horizons setter ny salgsrekord i Japan

Animal Crossing: New Horizons har vært en gigantisk suksess for Nintendo og hittil har drøyt 26 millioner eksemplarer blitt solgt, hvilket gjør det til det nest bestselgende Switch-spillet like bak Mario Kart 8 Deluxe. Nå rapporterer Game Data Library at spillet har satt en ny rekord og blitt det spillet i Japan som raskest har nådd seks millioner solgte eksemplarer i landet.

Totalt er det fire andre spill som har lyktes med å selge over seks millioner i Japan, og Nintendo har vært en del av alle. De andre er Pokémon Red/Blue, Pokémon Gold/Silver, Super Mario Bros. og New Super Mario Bros. - men alle disse trengte mer enn et halvt år på å nå denne milepælen.

New Horizons er farlig nær å ta igjen Mario Kart 8 Deluxe og bli Switchens mest solgte spill noensinne, og kanskje dette skjer nå under årets julehandel.