Animal Crossing: New Horizons - Versjon 3.0 og Switch 2-utgave

Animal Crossing: New Horizons er et av mine absolutte favorittspill fra forrige generasjon. Til tross for dette ble jeg veldig skuffet da Nintendo annonserte Version 3.0 og Switch 2 Edition i høst. Av to grunner. For det første betyr det at vi nesten helt sikkert kan glemme et helt nytt spill i serien i løpet av de nærmeste årene, for Nintendo vil at dette skal leve videre en stund til.

Det nye hotellet er uten tvil høydepunktet i den gratis oppdateringen og den betalte utvidelsen.

Det andre er at innholdet så ut til å være på den magre siden, med et hotell med rom å dekorere som den største enkeltstående nye funksjonen. Jeg liker selvfølgelig å lage koselige temarom i Animal Crossing: New Horizons, men jeg må innrømme at konseptet begynner å føles litt overbrukt. I tillegg til dette er det flere såkalte Quality of Life-forbedringer, der det endelig er mulig å lage flere ting på en gang og man slipper å bære med seg alle råvarene når man skal lage noe.

Det skal bemerkes at dette er gratis, så det er vanskelig å klage på hva du får. Det er imidlertid også et ekstra tillegg i form av en Switch 2 -oppdatering, som koster penger. Også her er det lite nytt, med 4K-oppløsning og støtte for Switch 2 Camera som de mest bemerkelsesverdige tilleggene. Sistnevnte inkluderer muligheten til å se personene du spiller med, noe som kan brukes med 12 personer i Switch 2 Edition (sammenlignet med åtte i den vanlige Animal Crossing: New Horizons).

Du blir bedt om å innrede hotellrom etter ulike temaer, men begynner det ikke å føles som om vi har gjort dette før?

Dette er heller ikke noe som setter verden i brann, og når det kommer til den grafiske oppgraderingen, gjør pakken unektelig Switch 2 -versjonen betydelig skarpere og fargene føles bedre, men det er omtrent det. Dette betyr at det fortsatt kjører med 30 bilder i sekundet, noe som kanskje ikke er en dealbreaker i et tregt spill som dette, men det er skuffende at de ikke har fikset noe sånt.

I tillegg til dette er Nintendo veldig stolte av sin Switch 2 -mikrofon. De bruker den i Switch 2 Edition som en megafon du kan bruke til å ringe øyas innbyggere. En ganske uskyldig funksjon som på papiret kunne vært morsom, men dessverre fungerer den ganske dårlig, og hundene stirrer på meg med store øyne mens jeg stadig mer frustrert roper alle mulige navn til TV-en min. Den samme funksjonen fantes i Animal Crossing: New Leaf til Nintendo 3DS ... og fungerte faktisk bedre.

Mange nye ting å kjøpe, men det krever en ny valuta...

Det er likevel hyggelig at det har blitt bygget et hotell på den lille øya mi (som jeg alltid kaller Iacon i alle Animal Crossing -titler). Her bor Kapp'n og familien hans, og i lobbyen spilles det heismusikkversjoner av musikken hans. Det er selvfølgelig også nye ting å kjøpe, og Nintendo bestemte seg for at det var behov for en tredje valuta, så nå er det også Tickets å samle på i tillegg til de grunnleggende valutaene Bells og Pokis som ble introdusert i Happy Home Paradise.

På hotellet får du så i oppgave å innrede rom, der du som regel har to temaer å velge mellom og et mye større utvalg av møbler enn du tidligere har hatt tilgang til. Du bygger vegger som du vil ha dem, setter opp søyler, bygger benker og lignende, og ender forhåpentligvis opp med et fint tema. Det er slett ikke noe dårlig design, men jeg synes likevel det er vanskelig å bli begeistret etter å ha innredet så mange rom i spillet før. Det skal imidlertid sies at dette er litt enklere å gjøre takket være musekontrollen med Joy-Con 2.

Endelig kan du bygge flere ting samtidig.

Hotellet har også flere rom (der du er begrenset til bare to per dag), så det er mye å holde styr på. Gjestene flytter deretter inn på hotellet, og du kan samhandle med dem, men dessverre kan du ikke be dem flytte inn i byen din, noe som hadde vært en gylden mulighet til å få litt mer fart på innbyggerne.

En annen funksjon Nintendo har lagt til i den gratis oppdateringen, er Resettis Reset Service. Den gjør stort sett det den høres ut som, og lar deg ganske enkelt tilbakestille ting. Du kan strippe hele øya, fjerne blomster, rydde strender eller tømme visse områder. For de som liker å redesigne øya sin fra tid til annen, er det åpenbart et praktisk verktøy, og jeg er glad for at det er der, men det er egentlig en triviell ting.

Resettis Reset Service er også en fin QoL-funksjon, men det er mer noe som burde ha vært inkludert fra starten.

Alt i alt synes jeg det er vanskelig å anbefale noen å kjøpe Switch 2 Edition med mindre de vet at de spiller mye New Horizon og bare vil ha det samme, men litt bedre. Og gratisinnholdet fra Version 3.0 er som sagt gratis, men det føles virkelig som om Nintendo bare har prøvd å lage innhold med mye grind for å få det til å ta tid i stedet for å være underholdende, og Quality of Life-greiene burde virkelig ha vært inkludert fra starten av. Nei, dette er ikke nok.