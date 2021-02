Animal Crossing: New Horizons-mangaen oversettes til engelsk

Du ser på Annonser

Hvis du ikke får nok av Animal Crossing: New Horizons og dets fargerike karakterer, finnes det faktisk en mange basert på spillet også. Dessverre er den for øyeblikket kun tilgjengelig på japansk, men det er i ferd med å endre seg.

Utgiveren Viz Media har avslørt på Twitter at de bringer mangaen til Vesten, og holder for øyeblikket på med å oversette den til engelsk. Da får vi endelig vite hva øybeboerne holder på med når man ikke spiller... Dette er mangaens synopsis:

"What do the villagers of Animal Crossing: New Horizons get up to when you're not around? Find out all about their antics in this hilarious manga filled with goofy gags and silly stories! Plus, read comics that highlight each villager, as well as get tips and tricks for playing the game in a special bonus section."

Kommer du til å lese denne?