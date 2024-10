Animal Use Protocol er en ny overlevelsesskrekk der du må rømme fra et laboratorium som en sjimpanse. Det er Portal møter Planet of the Apes med en skummel stil.

The Brotherhood, studioet bak Stasis-spillene og Beautiful Desolation, gir oss en ny overlevelsesskrekk kalt Animal Use Protocol. I spillet spiller vi som Penn, en sjimpanse som har klart å rømme fra et menneskelaboratorium sammen med gnagerkompisen sin, men som befinner seg i en verden som nå er fremmed for ham. Penn må navigere i det øde laboratoriet for å finne en måte å rømme på, og tiden er ikke akkurat på hans side. Laboratoriet er fullt av kroppsdeler - både fra mennesker og dyr, slik traileren ser ut - i tillegg til noen andre eksperimenter, blant annet en enorm orangutang. Spillet er planlagt lansert en gang i 2026. I traileren får vi en god titt på miljøene, men vi vet ikke nøyaktig hva hovedtrusselen vår vil være i dette laboratoriet. Mennesker som prøver å fange oss igjen? Merkelige eksperimenter på frifot? Vi må vente og se, noe som på en måte gjør det enda mer uhyggelig. HQ