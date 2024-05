Animal Well bryter seg inn på Steams topp 5-bestselgerliste

Det kan ha glidd under radaren for mange, men Animal Well er nå tilgjengelig på PlayStation 5, Steam og Nintendo Switch. Det er en pikselert metroidvania der vi må utforske dypet av en brønn der merkelige dyr og steder skjuler et utall mysterier. Vi må komme oss gjennom denne mørke hulen ved å bruke et ganske uvanlig arsenal av gjenstander og løse gåter gjennom observasjon og utforskning av miljøet.

Den første tittelen utgitt av Bigmode (en utgiver som drives av innholdsskaperen Video Game Dunkey) og utviklet alene av Billy Basso har fått en ganske sterk mottakelse, som det fremgår av SteamDB-statistikken. Tittelen er for øyeblikket den tredje mest populære utgivelsen på Valves plattform, det femte mest solgte spillet for øyeblikket, har over 97% positive anmeldelser og et topp antall spillere (mindre enn 24 timer etter utgivelsen) på 6 417 spillere. Og det er bare på PC, for spillet er også inkludert i PS Plus og tilgjengelig i Nintendo Switch eShop.

Ledende mediepersoner som Jason Schreier og Stephen Totilo hyller det allerede som et av årets mest innflytelsesrike indiespill.

Vi har allerede begynt å utforske brønnen i Animal Well, og du vil kunne lese vår anmeldelse av denne nye indiesensasjonen veldig snart.