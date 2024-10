Animal Well Overraskelse utgitt for Xbox Series S/X i dag

HQ

Siden puslespilleventyret Animal Well ble sluppet i mai, har spillet bare vokst i popularitet, og mange har lurt på når det vil bli sluppet til konsoller. Under Xbox Partner Preview-eventet fikk vi endelig svar på spørsmålet, hvor vi også fikk fint besøk i form av YouTube-profilen videogamedunkey som fikk æren av å nok en gang reklamere for den søte pikselperlen Animal Well.

Denne gangen avslører imidlertid det elskede eselet at spillet slippes til Xbox Series S og X - i dag. Så hva venter du på? Det er bare å gripe tak i Xbox-gamepad'en og hengi seg til en suveren liten indieperle.

Skal du spille Animal Well for Xbox Series S/X.