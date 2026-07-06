Animasjonssekvensene i *Persona 4 Revival* blir laget av studioet MAPPA

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Selv om mye av nyhetene fra Anime Expo i Los Angeles i helgen handlet om TV-serier og ambisiøse filmer, var det også noen få avsløringer om videospill.

Et slikt eksempel kom fra Atlus og Sega, som var til stede for å dele litt nyheter om « Persona 4 Revival ». Det ble delt to opplysninger: den ene handlet om animasjonsteamet som står for spillets anime-mellomsekvenser, og den andre om en karakter som inngår i historien.

Når det gjelder det første punktet, ble det avslørt at MAPPA står for animasjonen i mellomsekvensene til * Persona 4 Revival*, et studio som er kjent for sitt arbeid med *Jujutsu Kaisen*, *Chainsaw Man*, *Attack on Titan* og *Vinland Saga*, blant mange andre prosjekter. Vi har fått et innblikk i arbeidet deres i den korte videoen du kan se nedenfor.

I tillegg er det delt en karaktertrailer for Rise Kujikawa, som regnes som navigatøren for etterforskningsteamet i spillet. Karakteren har stemmen til Abby Trott, i hvert fall i den engelske dubben, og du kan se et glimt av karakteren i videoen nedenfor.

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Persona 4 Revival Spillet er fortsatt planlagt å lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 18. februar.