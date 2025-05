Anime Awards 2025: Solo Leveling vinner i kategorien Årets anime

HQ

Den niende Anime Awards-gallaen ble avholdt sist søndag, 25. mai 2025. En seremoni produsert av Crunchyroll, en av de mest populære anime-plattformene, og arrangert av Sally Amaki (stemmeskuespiller) og Jon Kabira (artist), der vinnerne av de forskjellige kategoriene ble kunngjort. Solo Leveling vant en av de viktigste prisene som årets anime, takket være publikums avstemning. I tillegg overgikk denne utgaven langt forventningene, ettersom den mottok 51 millioner stemmer fra hele verden.

Årets vinnere av Anime Awards 2025



Årets anime: Solo Leveling



Årets film Look Back



Beste originale anime: Ninja Kamui



Beste pågående serie: Nattens voktere: Kimetsu no Yaiba, Nattens voktere: Kimetsu no Yaiba - På vei til søyletrening



Beste nye serie: Solo Leveling



Attack on Titans ble også tildelt Global Impact Award. Den siste filmen Attack on Titan: The Last Attack ble utgitt i fjor, og markerte slutten på den berømte anime-serien. Yuichiro Hayashi fra MAPPA takket alle skaperne av anime-serien for prisen. Han tok imot prisen som en takk til alle de kreative kreatørene som har jobbet med den opp gjennom årene.



Les mer om dette: Crunchyroll fremhever den globale fremveksten av anime på Marché du Film i Cannes



Forhåndsvisningen ble holdt på Grand Prince Shin Takanawa Hotel. I tillegg til prisutdelingen var det under gallaen også liveopptredener av Creepy Nuts, hiphop-duoen som ble tildelt prisen under seremonien, og den internasjonale japanske artisten LISA.

Rahul Purini, president i Crunchyroll, sa: "Med årets utrolige 51 millioner stemmer, feirer Anime Awards 2025 skaperne i Japan som har stjålet fansenes hjerter og drevet relevansen av anime i den globale populærkulturen.

En fullstendig liste over vinnerne finner du på Crunchyrolls offisielle kanaler.

Vi inviterer deg også til å se intervjuet vi spilte inn med Mitchell Berger, SVP i Crunchyroll i Cannes, der han snakker om Årets anime og andre titler fra katalogen deres. Det er tilgjengelig her med lokale undertekster :