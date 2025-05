"Anime er mainstream nå" ifølge Crunchyroll-sjefen

HQ

I løpet av de siste tiårene har vi sett anime hoppe fra det som føltes som et nisjepublikum til et mye mer mainstream-publikum. Men selv med serier som Attack on Titan, One Punch Man, Demon Slayer og flere som har fått et bredere publikum, er det fortsatt noen som stiller seg spørsmålet om anime er mainstream eller ikke.

På filmfestivalen i Cannes snakket vi med Mitchell Berger, Crunchyrolls senior visepresident for global handel, og spurte om han ser på anime som riktig mainstream nå.

"Jeg vil hevde at anime er mainstream nå. Det er absolutt mye mer mainstream enn det noen gang har vært før, " sa Berger. "Det er en milliard mennesker over hele verden som er interessert i anime eller er klar over det. Det er et enormt publikum der, så det er massevis av rom for å vokse. Jeg tror det handler om å bringe anime til fansen selv og hjelpe dem med å uttrykke det."

"Som jeg sa tidligere, det er en slags mainstreaming av det. Det er ikke noe man ikke snakker om," fortsatte han. "Det er ikke noe man ikke snakker om. Jeg mener, vi er her og snakker om det i dag, noe som i seg selv er en kommentar til hvor mainstream det allerede har blitt. Folk vet om anime, og det er en fantastisk ting for sjangeren og for bransjen."

Etter hvert som anime og publikum fortsetter å vokse, ser det altså ut til at det snart vil være en ubestridelig del av mainstreamkulturen. I hvert fall ifølge Berger. Er du enig i det? Sjekk ut hele intervjuet vårt nedenfor: