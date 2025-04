Anime-streamingnettstedet Crunchyroll bekrefter at AI ikke vil bli brukt i produksjonen

HQ

AI er fortsatt et hett tema på mange kreative felt, men med sin evne til å gjenskape velkjente stemmer, er det bekymring blant stemmeskuespillere for at en datamaskin snart kan prøve å gjøre jobben for dem. Det ledende anime-streamingnettstedet Crunchyroll har imidlertid sagt at de ikke kommer til å ta med AI i produksjonen.

I en samtale med Forbes erkjente Crunchyroll-president Rahul Purini at bruken av AI sprer seg i hele den kreative industrien, men han ønsker ikke å ødelegge autentisiteten i produksjonen. "Vi vurderer ikke AI i den kreative prosessen, inkludert stemmeskuespillerne våre. Vi anser dem som skapere fordi de bidrar til historien og handlingen med stemmen sin," sier han.

AI og maskinlæring kan imidlertid bli brukt i fremtiden av Crunchyroll, ettersom strømmetjenesten ønsker å forbedre muligheten til å finne innhold i sine back-end-systemer. Dette vil bare være for å forbedre kundeopplevelsen på nettstedet, uten å berøre selve animeinnholdet.

Dette er en annonse: