Animert remake av The One Piece seiler ut på Netflix i februar 2027

Tidligere i år ble det avslørt at One Piece skulle nyinnspilles fra grunnen av, og at det fantastiske eventyret skulle begynne helt fra bunnen av. Dette ville være en måte for animasjonsfans å komme inn i serien, som for øyeblikket har over 1200 episoder å tygge seg gjennom. Denne nyinnspillingen er ulik HD-remasterne av de nåværende episodene som fremdeles blir remastret, da den tilsynelatende vil justere historien en smule for å sikre at fansen ikke trenger å konsumere hundrevis og hundrevis av timer med fortelling for å nå territoriet til det eksisterende showet, da det vil ha et "bedre tempo og høyere produksjonsstandarder", som vi tidligere rapporterte.

Selv om det ikke har kommet noen trailer for dette showet ennå, har Netflix avslørt det offisielle premierevinduet for The One Piece, og bemerker at showet vil debutere så snart som i februar 2027. Den første sesongen vil også spenne over syv episoder, selv om det er uklart hvor lang hver episode vil være.

For mer om One Piece, ble det nylig bekreftet at live-action Monkey D. Luffy, Iñaki Godoy, vil være til stede på San Diego Comic-Con Malaga i oktober, et arrangement Gamereactor nok en gang vil gi deg live dekning fra.