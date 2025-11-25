Animert serie basert på Diego Maradona kunngjort i femårsdagen for hans død

HQ

Diego Armando Maradona døde 25. november 2020: i dag er det femårsdagen for dødsfallet til en av de største fotballspillerne noensinne, og på denne dagen ... en animert serie om Maradonas liv er kunngjort. Den skal lages i India og har støtte fra Maradonas søstre.

Serien er kunngjort av Variety: Den er i tidlig utvikling hos Mumbai-baserte Reliance Animation, en avdeling av Reliance Entertainment, et indisk medieselskap som har produsert dusinvis av filmer i India og også i USA, inkludert Oscar-vinnende filmer som Green Book, 1917 eller de fleste av Spielbergs filmer siden War Horse i 2011.

Serien, som er laget for strømme- og TV-plattformer (som ennå ikke er solgt), "vil utforske viktige øyeblikk i Maradonas karriere, hans personlige kamper og hans kulturelle innflytelse både på og utenfor banen", etter å ha sikret seg IP-rettighetene til Maradona, som eies av Sattvica SA, et selskap som er opprettet for å markedsføre Maradonas navn.

Rita Maradona, som representerer Sattvica, sa at "Vi, Diegos søstre, er veldig glade og stolte over dette nye prosjektet med et så prestisjetungt selskap som Reliance, som vi vil forsøke å nå barnepublikummet med, og for at alle verdens barn skal bli kjent med broren vår."

