nyheter
Animula Nook

Animula Nook er et koselig livsimuleringsspill som utspiller seg i en Lilliputian-verden

Prosjektet ble nettopp kunngjort, og vil etter hvert komme til PC og konsoller.

Mens den nylige Nintendo Direct noe tilfredsstilte vårt ønske om et nytt Animal Crossing -spill med Pokopia, for de som leter etter noe søtt og ikke satt i lommemonsterverdenen, har vi akkurat kunngjøringen å dele.

Utvikleren LilliLandia Games, et indie-team utgitt av Tencent, har avslørt Animula Nook, en koselig og herlig fantasy-livssimuleringstittel som er satt i en Lilliputian-verden. Det er et spill som blander nydelige og søte karakterer med interaktive miljøer, og takket være Lilliputian-temaet (en idé skapt av forfatteren Jonathan Swift for sin Gulliver's Travels-historie), kan vi forvente en verden der kjernekarakterene bor i et land som er altfor stort for dem.

Animula Nook

Synopsis for spillet forklarer: "Animula Nook er inspirert av sjarmen til moderne animerte tegneserier, og forvandler hverdagslige gjenstander til fantastiske landskap. Spillerne blir små oppdagelsesreisende i en kjempes verden, fra ruvende kaffekrus til viltvoksende bokhyller. De kan navigere og samhandle med overdimensjonerte, virkelige gjenstander, bygge sin egen gård, samle elementer som regndråper og vind til hjelp i håndverket og dyrke avlinger i blomsterpotter."

Vi får også vite at vi i Animula Nook kan forvente å kunne bygge med hverdagsgjenstander, bli venner med småfolket, bruke kreative verktøy for å gjøre verden til din egen, tilpasse karakteren din etter eget ønske og ellers utforske en stor verden med fokus på de små tingene i livet.

Når det gjelder lanseringsdatoen for Animula Nook, er denne ennå ikke nevnt. Det vi vet er at spillet etter hvert vil lanseres på PC, PlayStation, Switch 2 og Mac, med planer om en alfatest snart.

Sjekk ut avsløringstraileren for spillet nedenfor, samt noen bilder.

