Anisimova slår Sabalenka og avgjør Wimbledon-finalen mot Swiatek: Tider og hvordan du ser på lørdag

Wimbledon fortsetter å være et uavklart tema for Aryna Sabalenka, som aldri har nådd finalen i Grand Slam-turneringen på gress i London. Torsdag ble hun sendt ut i tre sett av Amanda Anisimova, som er nummer 12 i verden. Den amerikanske spilleren med russiske foreldre nådde sin første Grand Slam-finale og sørget for den andre skuffelsen på rad for Sabalenka, som også tapte finalen i Roland Garros forrige måned.

Anisimova er faktisk en av de sterkeste rivalene mot hviterusseren, og hun har nå 6-3 i innbyrdes oppgjør. Hun har som mål å bli den første amerikanske kvinnen til å vinne Wimbledon siden Serna Williams, to år etter at hun tok en pause på grunn av psykiske problemer. "Det har vært et år siden jeg kom tilbake, og å være på dette stedet..."

Hun må imidlertid møte en fem ganger Grand Slam-vinner, polske Iga Swiatek. Selv om hun ikke var på sitt beste, og falt fra verdensrangering 1 til 4, knuste Swiatek 6-2, 6-0 Belinda Bencic, olympisk mester i Tokyo, som til tross for nederlaget er fornøyd med å ha kommet så langt bare 15 måneder etter fødselen.

Tider og hvordan du ser Wimbledon 2025-finalen mellom Anisimova og Swiatek

Wimbledons finale i damesingle spilles på Centre Court lørdag 12. juli kl. 16:00 BST, 17:00 CEST.

Nedenfor finner du en liste over kringkastere i Europa der du kan se finalen i damesingle, og selvfølgelig de andre kampene, inkludert herresemifinalene på fredag.