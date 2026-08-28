Enten du jobber på den bærbare datamaskinen din utendørs, eller er på reise og ikke har noe sted å lade telefonen, kan en powerbank være en god måte å sikre at du kommer deg gjennom dagen med enhetene dine. Hittil har jeg alltid stolt på en rekke av dem for nødstrøm, men de har enten vært trege til å lade opp, kun i stand til å lade én enhet om gangen, eller rett og slett ikke i stand til å levere nok strøm til den aktuelle enheten. Anker Laptop Powerbank lover å løse mange av disse problemene: den tilbyr hurtiglading med tre 100-watts ladeporter, to innebygde kabler og mulighet til å lade fire enheter samtidig med en kapasitet på 25 000 mAh.

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Jeg har brukt denne Anker-powerbanken til to formål i denne anmeldelsen: å lade den bærbare datamaskinen min mens jeg jobbet ute på kafeer, og som ladepunkt for mobiltelefoner under sommerferien vår i elbil. I sistnevnte tilfelle er selvfølgelig bilen i seg selv fullt i stand til å lade en eller to mobiltelefoner, men jeg ønsket å maksimere rekkevidden og spare strøm der jeg kunne. Generelt sett fungerte powerbanken bra i begge brukssituasjonene, men med noen forbehold.

Når det gjelder design, har powerbanken to innebygde ledninger: en kortere, tykkere ledning som også fungerer fint som et håndtak, og en annen som kan rulles ut fra toppen av powerbanken. Jeg liker designet på denne veldig godt, da det kombinerer bærbarhet med funksjonen som ladekabel. Selve powerbankens form er bokstavelig talt som en murstein, og den føles også litt slik siden den er på den tyngre siden. Den er ikke for tung eller stor til å ha med seg i lommen på cargobuksene, noe jeg har bekreftet, men den passer ikke i vanlige lommer. Det er også et lite display på den ene siden, som viser gjeldende ladestatus og ladehastighet for tilkoblede enheter. Alt i alt ser den ut som en kvalitetslader, selv om jeg la merke til at den matte overflaten lett får riper: Testenheten min fikk en stor ripe første gang jeg la den på et bord ute på en terrasse.

La meg starte med mitt første bruksområde, nemlig bruken som powerbank for bærbare datamaskiner. Jeg tok laderen med meg på jobb for å lade min vanlige firmabærbare et par ganger. Enkle bærbare datamaskiner bruker ikke så mye strøm, og Anker-powerbanken er virkelig praktisk i dette tilfellet. Begge de to innebygde kablene fungerer godt, enten du plasserer powerbanken tett på eller litt lenger unna. Ladehastigheten er svært rask for en powerbank, noe som betyr at enhver vanlig bærbar PC kan kjøre på full hastighet og holde seg ladet helt til powerbanken går tom for strøm. Til tross for den høye ladehastigheten føltes det aldri som om powerbanken ble varm, så den virker ganske trygg i så måte.

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Dessverre testet jeg også Anker-powerbanken på min HP Victus-spill-laptop, og den klarte ikke å lade den i det hele tatt. Jeg bestilte til og med en spesiell adapter for HP-bærbare datamaskiner for å se om det ville løse problemet, men uten resultat. Tilsynelatende er den maksimale effekten på 100 W fremdeles ikke nok til å drive spill-bærbare datamaskiner, eller i det minste ikke min modell, noe som gjør det til et usikkert kjøp hvis det er det du er ute etter.

Det andre bruksområdet var å ta med meg powerbanken på to ferieturer i elbilen vår. Her viste powerbanken seg å være en god følgesvenn på veien: telefonen min gikk tom for strøm raskere når jeg brukte Android Auto og navigasjon i timevis, samtidig som det også var andre telefoner og et nettbrett som trengte å lades opp innimellom. De innebygde kablene gjør det mye enklere å kunne lade umiddelbart, og ladehastighetene er også utmerkede – den lader telefonen min med hastigheter som kan sammenlignes med mine 65 W-ladere hjemme. Å lade via bilen ville ikke gitt meg de samme hastighetene. Det betyr også at ulempen ved å måtte holde telefonen mens den er koblet til, varer mye kortere.

Med en offisiell kapasitet på 25 000 mAh klarte jeg å lade en telefon fullstendig omtrent tre til fire ganger og et nettbrett omtrent to ganger på én enkelt lading av powerbanken. Som Anker nevner på nettsiden sin, oppstår det noe energitap under ladingen, så hele 25 000 mAh er ikke tilgjengelig. Likevel føles resultatet av testene mine betryggende hvis dette er den eneste strømkilden du har som reserve. Den eneste ulempen med så mye strøm er at det tar ganske lang tid å lade selve powerbanken: Jeg regnet ut at det tok omtrent åtte timer å lade den fra nesten null til hundre. Det er derfor best å planlegge bruken av enheten hvis du skal stole på den, slik jeg gjorde da jeg var på campingtur og ikke hadde tilgang til strøm.

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Utenfor mine egne bruksscenarier er jeg usikker på om jeg ville tatt denne med på et fly, men angivelig ligger den fortsatt innenfor flyselskapenes grenser for å ta den med på flyreiser. Dessuten så jeg ikke at det var nevnt noen IPX-vanntetthetsklassifisering i spesifikasjonene, så jeg tror den egner seg mer som en enhet for jobb, bybruk og bilturer, og er mindre egnet for mer eventyrlige opplevelser som kan innebære støv, regn eller andre våte omgivelser. Det finnes powerbanker som er bedre egnet for slike tilfeller.

Alt i alt er dette faktisk den beste powerbanken jeg har hatt så langt, hovedsakelig på grunn av ladehastighetene og den praktiske utformingen. Den har rikelig med strøm, men er til gjengjeld ganske tung og klumpete, men den får likevel lett plass i enhver liten veske du tar med deg. Dette gjør den til en utmerket powerbank hvis du er på jakt etter en pålitelig strømkilde for mobiltelefoner og (lette) bærbare datamaskiner, med den eneste store ulempen at den fortsatt ikke er kraftig nok til å drive tyngre spill-laptoper på en pålitelig måte, og at utsiden lett får riper.