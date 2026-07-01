Anker Nebula P1

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For en stund siden testet vi en bærbar projektor fra BenQ og gjorde det klart at det er ganske enkelt å finne bruksområder for nettopp denne typen utstyr, selv om det innebærer visse kompromisser og en høy prislapp.

Anker har vanligvis en tendens til å gjøre ting litt annerledes, til å tenke utenfor boksen, så vi har lenge gledet oss til å teste deres Nebula P1 – en projektor som, selv om den ikke er bærbar i den forstand at den går på batteristrøm, er bærbar i alle andre henseender.

Greit, så hva kan Nebula P1 gjøre? Vel, det er en rektangulær enhet som veier 2,38 kilo. Den står oppreist på en overflate og ligner mest på en halvveis seriøs Bluetooth-høyttaler. Som alltid vet Anker hvordan man lager ganske diskrete, velformede design, og det er absolutt tilfelle her også. Dessuten er selve linsen gjemt inne i huset, så det er vanskelig å finne noe å utsette på utseendet.

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Når du er klar til å bruke den, kan selve linsen vippes ut (den er montert på et gimbal med to armer som kan justeres 130 grader), og deretter klikker du ut de to True 2.0-surroundhøyttalerne, som er festet magnetisk til fronten av selve projektoren. Det er en genial liten idé å ha et surroundlydsystem inkludert som en del av den totale pakken, og fordi de er festet med magneter og pogo-pinner, kan du bokstavelig talt bare klappe dem på, så får de likevel kontakt. De leverer 10 W effekt og støtter Dolby Audio via Soundcores nå ganske robuste plattform. Ja, teknisk sett kunne du bare koblet en Bluetooth-høyttaler til en annen projektor, men her skjer alt automatisk, og forsinkelsen er på under 50 ms.

Inni finner vi en MediaTek MT9629, en 1,5 GHz firekjerners prosessor, sammen med 2 GB RAM, 32 GB lagringsplass for apper og et Google TV-basert operativsystem som kjører på Android 11. Dette gir full tilgang til hele spekteret av strømmeapper, selv om dette kun er begrenset av det faktum at 32 GB egentlig ikke er mye lagringsplass til noe som helst. Brukergrensesnittet føles imidlertid responsivt nok, og vi opplevde ingen merkbare problemer under testingen.

Selve bildet genereres via DLP-teknologi ved hjelp av en 0,23" DMD-brikke, som gir et projeksjonsforhold på 1,25:1. Dette betyr at du kan oppnå en skjermstørrelse på omtrent 100 tommer fra litt over 2,5 meter, med 180 tommer som det absolutte maksimumet her. Dette kombineres med et kontrastforhold på 1 500:1, en lysstyrke på 650 ANSI-lumen og en oppløsning på 1080p. Det er her et av kompromissene blir tydelig, for selv om seeropplevelsen er relativt god, oppstår det problemer både i dagslys og i mørket. Den rene lysstyrken klarer ganske enkelt ikke å overvinne vanlig dagslys, og den klarer seg heller ikke hvis det er for mye kunstig lys i rommet. Bildet blir rett og slett utvasket. Mørke filmscener sliter også litt selv under ideelle forhold, og detaljer i skygger eller svake scener blir litt uklare. Vi så «Undertone» hjemme, der kontrast er helt avgjørende, og her skuffer den litt.

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Og så er det problemet med mangelen på et innebygd batteri. Ja, den ville veie mer, og ja, det ville gå ut over deler av opplevelsen hvis Anker skulle finne innovative løsninger på disse problemene, men Nebula P1 er ikke akkurat et verktøy for entusiaster. Den er til fotballkamper på campingplassen, barne-TV i fritidsboligen og spontane filmvisninger projisert opp på soveromstaket. Et innebygd batteri ville rett og slett passe perfekt til det Nebula P1 allerede er. Selve objektivhuset er IP33-sertifisert, og høyttalerne er IP-sertifiserte, så hvorfor gå gjennom alt dette bryet hvis den ikke er designet for å tas med på farten?

Når det er sagt, har den HDMI 2.1 med eARC på baksiden, den er overraskende responsiv i spillmodus, som reduserer forsinkelsen til 10 ms, og byggekvaliteten er bunnsolid. I scenariene nevnt ovenfor kan du godt bli tiltrukket av denne ganske unike kombinasjonen av funksjoner, og det er neppe overraskende. Det virker bare som om Anker trenger én versjon til for å finpusse P1 på et konseptuelt nivå, for å sikre at alle disse flotte funksjonene virkelig kommer til sin rett.