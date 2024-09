Anker Prime Powerbank (20.000 mAh)

Det er unektelig sterke forbindelser mellom denne anmeldelsen og en vi gjorde for ikke så lenge siden. Og hvorfor er det slik? Jo, fordi praktisk talt alle fordelene du finner i den store Anker Prime Powerbank på over 27.000 mAh også finnes her i den såkalte "lillebroren".

HQ

Den lades fortsatt via den mildt sagt fabelaktige stativladeren, som selges separat, men den kan både lades alene og hurtiglade Prime Powerbank du kjøpte sammen med den. Den er fortsatt ganske fantastisk designet uten å veie for mye, det lille displayet er i farger og gir deg ikke bare en enkel prosentvis oversikt over hvor mye som er igjen, men også hvor mange watt som kommer ut av hver enkelt port, i tillegg til en fin liten timer. Hvis du vil ha enda mer informasjon finnes det en egen app som lar deg finne den igjen på beste Find My-måte via lyder og få en mer detaljert oversikt.

Selv om den er omtrent halvparten så stor får du hele 20.000 mAh å leke med, og ladehastigheten er til og med relativt nær storebror. Vi snakker om 200 watt totalt, og du kan for eksempel bruke alle disse til å lade to datamaskiner med 100 watt hver samtidig.

Det er mye allsidighet i et produkt som både er relativt billig og har alle fordelene til den dyrere, større modellen, noe som nok en gang beviser at det er en grunn til at Anker har førsteplassen i disse markedene. Det er funksjonalitet bak estetikken, og de fokuserer veldig direkte på spesifikke bruksområder - dette kan merkes hver eneste gang du bruker en Prime powerbank.

Dette er en annonse:

Det beste er at du faktisk kan få denne mindre versjonen for så lite som 75 pund enkelte steder, og da er det et røverkjøp, selv om du kan finne mer kapasitet for mindre penger. Nei, det er bindevevet imellom som skaper verdien, og hvis du i tillegg velger å kjøpe den nevnte 100W Charging Base til en tilsvarende pris, har du et kraftverk hjemme som virkelig kan gjøre alt på en gang.

Jeg sa at denne anmeldelsen skulle være kort, men ikke tro at disse Prime powerbankene ikke er absolutte favoritter her i redaksjonen - det er de. Og det vil bli understreket i vurderingen. Enten det er denne eller den større varianten på 26.000 mAh, kan du virkelig ikke gå galt her.