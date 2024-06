Anker Prime Powerbank 27650 mAh

Det er ikke det at powerbanker har blitt ukule, men det er ikke helt den samme energien bak konseptet som før. Kanskje er det fordi det meste av utstyret vi har med oss har respektabel batterilevetid? Eller kanskje vi ikke går like langt mellom lademulighetene som før? Uansett er det fortsatt mange situasjoner der det er fornuftig å bære med seg en stor, tung klump av en powerbank, og det er her Anker kommer inn i bildet.

Deres Prime Powerbank regnes av mange som standarden, selv om den ikke har den høyeste kapasiteten per kilo. Igjen er det en slags allrounder som både gir deg relativt høy kapasitet uten å veie for mye, samtidig som du får en rekke smarte ekstrafunksjoner, som en egenutviklet smartlader som alltid holder den ladet og klar til bruk, og et ganske detaljert display.

Ja, Anker Prime har "bare" 27 650 mAh om bord, noe som står i sterk kontrast til for eksempel Sandbergs Active Powerbank, som leverer 50 000 mAh. Men den veier også mindre enn halvparten, rundt 660 gram, og har flere interessante funksjoner. Poenget er at du kan få større powerbanks, men Anker er konkurransedyktig her, ingen tvil om det.

Og så kommer vi til alt det andre. Først og fremst kan Prime lade med nesten full hastighet på alle portene samtidig. Det er riktignok bare to USB-C-porter og én USB-A-port, men til sammen kan de levere 250 W, noe som er ganske sjeldent å se. En enkelt port kan også levere 140 W, noe som i nesten alle tilfeller vil være mer enn den enkelte enheten kan håndtere. Du kan for eksempel få en MacBook Pro 16" opp til 50 % på 28 minutter - fra én strømbank. Du kan også bruke de doble USB-C-portene til å lade Prime på så lite som 37 minutter, og hvis du er modig nok, kan du til og med kjøpe et eget ladestativ for å holde den oppladet.

Det lille fargedisplayet gir deg ikke bare en enkel prosentvis oversikt over hvor mye som er igjen, men også hvor mange watt som kommer ut av hver enkelt port og en fin, liten timer. Hvis du vil ha enda mer informasjon, finnes det en egen app som lar deg finne den igjen på beste Find My måte via lyder og få en mer detaljert oversikt.

Det hele er ganske fantastisk for de £180 du må ut med, og hvis den er litt for tung og litt for stor, kan du få en 20K-versjon for bare £130 akkurat nå, noe som mildt sagt er en bedre deal.

Men Anker beviser nok en gang at de virkelig kan sine saker, og selv om det finnes alternativer med et større batteri, er dette en kombinasjon av fingerferdighet, funksjonalitet og byggekvalitet som er vanskelig å overgå.

