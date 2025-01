Anker Soundcore Space One Pro

Som vi har bemerket ved flere anledninger, gjør Anker overraskende mye mer enn å produsere en god USB-C-kabel eller markedets beste powerbanks. Det er en overraskende bred organisasjon som består av flere undermerker, og vi har faktisk stiftet bekjentskap med et av disse, Soundcore, tidligere.

HQ

Soundcore Motion X600 var en ganske fin liten Bluetooth-høyttaler med overraskende mye kraft, og hvis det falt i smak, har de nå også lansert et relativt dyrt og overraskende konkurransedyktig over-ear-hodesett kalt Soundcore Space One Pro, og selv om det er mye billigere enn en AirPods Max, Sony WH-1000XM5 eller lignende, prøver Anker fortsatt å konkurrere direkte mot de store gutta.

Så hva er Soundcore Space One Pro? Som nevnt ovenfor er det et over-ear-hodesett til rundt £ 150. Det er et sterkt fokus på sammenleggbarhet, et aspekt som nesten har gått tapt gjennom AirPods Max og Sonos Ace i særdeleshet - men Space One Pro kan brettes, og takket være en lett og fleksibel konstruksjon er det absolutt ingen fare for at det går i stykker.

Den ser litt anonym ut, på grensen til kjedelig, og det er en reell mangel på særegne designelementer som gjør at den skiller seg ut. Et bredere utvalg av sterkere farger, forskjellige materialer eller bare en mer eksklusiv konstruksjon hadde vært å foretrekke, men Anker er ekstremt konservative her, og det fungerer ikke i et overfylt marked som dette.

Dette er en annonse:

Heldigvis er det mye bedre nyheter på innsiden; Space One Pro bruker 40 mm drivere med trippelmembraner, og det betyr at det er plass og tuning for å sikre LDAC-kodeker med høy oppløsning. I tillegg finnes det en rekke mikrofoner som gir deg støyreduksjon i hele fire nivåer. Det låter ganske bra, det må man gi Anker, og lyden oppnår både en iboende balanse og et trøkk vi normalt forbinder med for eksempel JBL. Nei, det er ikke den mest finstemte lydopplevelsen jeg har hatt, men det er her Anker utmerker seg.

Med ANC slått på kan du forvente 40 timers batteritid, noe som heller ikke er noe å kimse av. Nei, det gjør ikke Space One Pro til en mester, men det er helt brukbart, og igjen er det verdt å nevne at hodesettets hovedkonkurrenter koster ganske mye mer.

Hovedproblemet er igjen en slags særegen kvalitet, og så er det selvfølgelig det faktum at Anker selger deg dette headsettet uten en hardshell, en pose med en ramme som lar deg beskytte det i vesken. Du får ikke det, du må nøye deg med en pose, og det er ikke bra for £ 150.

Dette er en annonse:

Space One Pro er billig, men du kan få den litt utdaterte Sony WH-1000XM4 til samme pris. Nei, det er ikke noe nytt, men du får balansert lyd, bedre støydemping og kanskje til og med bedre komfort for samme pris. Det betyr ikke at Anker bommer på målet her, for det er slett ikke tilfelle, men det betyr at Space One Pro plasserer seg litt ubekvemt i midten, der den verken er et flaggskip eller en flaggskipdræper.