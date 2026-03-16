Ankesak mot Sarkozy om finansiering av valgkamp i Libya

Nicolas Sarkozy møtte i retten mandag, da ankesaken mot en domfellelse for kriminell sammensvergelse knyttet til påstått libysk valgkampfinansiering under hans presidentvalgkamp i 2007 ble innledet.

Den tidligere lederen, som var Frankrikes president fra 2007 til 2012, ble i fjor dømt til fem års fengsel, og sonet en kort periode i La Santé-fengselet før han ble løslatt under rettslig tilsyn.

Påtalemyndigheten mener at Sarkozy tillot nære medarbeidere å søke finansiering fra regjeringen til den tidligere libyske lederen Muammar Gaddafi. Sarkozy nekter for å ha gjort noe galt, og har lenge avvist beskyldningene om at valgkampen hans tok imot penger fra Libya.