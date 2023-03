Anklagene mot Justin Roiland henlagt

HQ

2023 startet forferdelig for Rick og Morty-medskaper Justin Roiland da anklager om vold i hjemmet mot ham ble offentlige. Dette førte til at Adult Swim kuttet båndene til han, hans avgang fra High on Life-studioet Squanch Games og andre livsendrende følger, noe som gjør kveldens kunngjøring enda mer virkningsfull.

Roiland har gått ut på Twitter for å avsløre at anklagene mot ham er avvist, og at han er klar til å begynne å jobbe igjen og gjenoppbygge sitt rykte:

"Jeg har alltid visst at disse påstandene var falske - og jeg var aldri i tvil om at denne dagen skulle komme. Jeg er takknemlig for at denne saken har blitt henlagt, men samtidig er jeg fortsatt dypt rystet over de forferdelige løgnene som ble rapportert om meg under denne prosessen. Mest av alt er jeg skuffet over at så mange mennesker var så raske til å dømme uten å vite fakta, basert utelukkende på ordet til en forbitret eks som prøvde å omgå rettssikkerhet og få meg "kansellert". At det kan ha lyktes, til og med delvis, er skammelig. Men nå som rettssaken er over er jeg fast bestemt på å gå videre og fokusere både på mine kreative prosjekter og gjenopprette mitt gode navn."

Bare tiden vil vise om dette betyr at han kommer tilbake til Rick & Morty, Squanch Games og slikt, så la meg gjerne høre hva du synes. Bør Roiland komme tilbake til der han slapp før anklagene eller gå i en annen retning?