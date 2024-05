Ankomsten av Lorcana innleder en ny gullalder for TCG-er

HQ

Noen av oss har spilt TCG (samlekortspill) i så mange år at vi ikke har noen grå hår, for for å si det som det er, så har vi knapt noen igjen. Siden Magic The Gathering kom på midten av 90-tallet og forandret alt har vi sett en god del forsøk på å vippe Richard Garfields spill ned fra tronen og bli den sanne kongen av bordene i rollespill- eller tegneseriebutikkene.

Men forandringens vinder blåser... Et slags nytt paradigme i TCG-verdenen som har ligget i luften i noen år nå, men som har dukket opp relativt nylig, og som representerer et brudd med det vi har sett de siste 30 årene.

For tidligere har vi henvist til de mange spillene som har kommet og gått og bitt støvet under jernneven til Magic, som til slutt alltid seiret som den eneste sikre tingen i verden av samlekortspill. Netrunner, Mechwarrior, Vampire the Masquerade, The Lord of the Rings, The Legend of the Five Rings... Og jeg sier disse fra hukommelsen fordi det har vært mange flere som lovet å være den neste "Magic-dreperen", og selv om de fikk en viss relevans på kort eller mellomlang sikt, var deres skjebne til å sulte og forsvinne skrevet i stjernene.

Wizards of the Coast's spill fortsatte å gi ut samlinger, hver gang i et raskere tempo, og konkurrentene visnet bort fordi dette var Magic's hage, det var ikke plass til en annen virkelig sterk TCG. Og Pokémon konkurrerer ikke på samme plass.

Tiden har gått, mye faktisk, og ekte gamlinger som meg, som fortsatt spiller, har blitt overrasket over å være vitne til en epoke som aldri hadde skjedd før, en ekte TCG-eksplosjon kan du si.

I en verden der det digitale ser ut til å sette tempoet, opplever bordversjonen en vekst uten sidestykke, et overraskende mirakel med ulike forklaringer, alt fra et behov for sosialisering etter COVID til det faktum at folk rett og slett liker lukten av ferskt blekk når de åpner en kortpakke.

Dette ser ut til å være grunnen til at samlekortspill i dag er på toppen av pyramiden av kulhet, ethvert Flesh and Blood, One Piece, eller Lorcana-arrangement selger ut på få minutter, og hundrevis av spillere forlater byene sine og reiser så langt som det tar for å gå og spille.

Alt dette tullet jeg nettopp har sagt er bare en kontekst for å forstå at øyeblikket vi er i akkurat nå er fantastisk for elskere av en sjanger der, etter ankomsten av Hearthstone for noen år siden, alt virket dømt til en fremtid med piksler og mobiler, men som opplever en andre ungdom som er enda kraftigere enn den første og som absolutt er uforutsett.

I denne sammenhengen presenterer Ravensburger, en veteran innen brettspill og puslespill, oss et TCG med historien til Disney-verdenen som bakteppe. Jeg vil rette oppmerksomheten mot hvor relativt ubetydelig, nesten marginal dette ville ha vært for noen år siden midt i esportsboomen, ikke på grunn av spillets demerit, noe som er flott siden vi nevnte det, men fordi markedet ikke tenkte i disse termer og ikke reagerte på disse stimuli.

Men det er ikke 2015, det er 2024, og Lorcana har blitt en absolutt suksess som få kunne ha forutsett. Boosterpakker og kortstokker forsvant fra hyllene i spesialforretninger, virkelig massive arrangementer ble utsolgt på få minutter, en sunn og aktiv scene av spillere blomstret opp, og fremfor alt dukket det opp et bunnsolid, morsomt og på mange måter annerledes spill.

Hvordan spille Lorcana

Jeg skal ikke forklare reglene i Lorcana i detalj fordi det ikke ville gi mye mening eller interesse heller, men jeg vil si at det spilles relativt annerledes enn andre spill, med noen lærdommer og til og med arver ting fra digitale kortspill med veldig god dømmekraft.

Det er to måter å vinne på i Lorcana. Decking, det vil si å forlate motstanderen uten kort, noe som jeg ærlig talt ikke vet om det er realistisk for øyeblikket eller om det i det hele tatt er i metaen, eller å samle 20 lore-poeng, som er den normale måten å vinne på.

Lore genereres gjennom skapningene våre som spilles med et element som kalles "blekk", og som erstatter den klassiske manaen, men med en helt annen mekanikk, ettersom det ikke er noen spesifikke kort for det, men noen av skapningene våre kan selv gi dette blekket slik at vi kan gjøre ting i bytte mot å ikke utføre andre handlinger.

Det finnes tre typer kort i Lorcana: skapninger, handlinger og artefakter. Hver av dem har forskjellige betingelser og evner, og sammen genererer de et spillsystem som et barn kan forstå, men det bør ikke lure oss med sin relative enkelhet, for realiteten er at Lorcana er dypt og komplekst hvis vi ønsker det og tilbyr et ærlig overraskende sett med kombinasjoner.

Spillene i Lorcana er ikke for lange. Jeg må innrømme at jeg ikke har spilt så mye som jeg skulle ønske, noe som bremser meg i beslutningene mine og tvinger meg til å lese kortene ettersom jeg ikke kjenner dem, men likevel varer et normalt spill vanligvis mellom 10 og 25 minutter i henhold til det jeg har sett. Riktignok kan disse reglene også gjelde for Magic, og når det kommer til stykket, har jeg sett totimerspartier, men som et vektet gjennomsnitt er det nok ganske nært.

Lorcanas spill føles lette og raske fordi det hele er så morsomt og tilfredsstillende. Beslutningen som jeg syntes var tvilsom i starten om å fjerne oppryddingsfasen, noe som betyr at skaden en skapning tar blir "slettet" på slutten av turen, fungerer mye bedre enn jeg forventet, og å holde tellingen tynger ikke spillet ned som du kanskje forventer. På den annen side er det ingen "faser" i Lorcana som sådan, men vi kan spille kortene våre av forskjellige typer når som helst, men det er en rekkefølge på det, selv om det ikke holder seg til tidsluker, men flyter veldig bra i løpet av spillet og fremskynder tempoet i spillet.

Ideen om å bruke Disney-lore og karakterer kan også være et friksjonspunkt for et kanskje for voksent publikum som kan straffe spillet for å måtte bruke Little Mermaid, Uncle Scrooge McDuck eller Goofy i stedet for søte og kule Dragonakos, men jeg tror den nye unge generasjonen som Lorcana er rettet mot, mellom 25 og 35 år, allerede føler seg komfortable i denne verdenen de har vokst opp i og synes det langt fra å være et problem, om noe er det sannsynligvis en attraksjon. La oss ikke glemme Kingdom Hearts. Dessuten har TCG-verdenen heldigvis mindre og mindre kjønnsgap, og dette hjelper og forklarer delvis suksessen.

Grafikken er et utstillingsvindu for godt arbeid, med fargerik og autentisk kortdesign og klassiske Disney-figurer på sitt beste med illustrasjoner av høy kvalitet.

Kort sagt, Lorcana er en overraskelse for meg, men sikkert også for deg, for uansett om du er en hardcore TCG-spiller som har reist til Pro Tours eller en fan som er betatt av den utmerkede kortkunsten, skuffer ikke Lorcana, og etter 30 år med Magic der jeg sverget på at jeg aldri skulle bli tatt i å spille noe annet igjen fordi jeg ikke hadde råd, tror jeg nå at jeg kommer til å spille Lorcana fra tid til annen.