Anmeldelse av bordrollespillet Dragonbane

For meg personlig føles rollespill på mange måter som en svunnen tid. Et ekko av noe jeg holdt på med under mesteparten av ungdomsskolen og videregående. Vi satt enten i garasjen til foreldrene mine, møttes hjemme hos noen som allerede hadde flyttet hjemmefra, og en gang leide vi til og med et rom midt ute i skogen for noen dager og netter med fantastisk spilling. Rollespill var en måte å sosialisere seg på og unnslippe tenåringstankene om skole og alt annet livet dreide seg om på nittitallet. Det var utrolig gøy, og jævlig nerdete på mange måter.

Mutant, Neotech, Western, Chock, Eon, Star Wars...? Listen over rollespill jeg har opplevd og spilt i hundrevis av timer er lang. Alle er forbundet med så mange minner. Men ikke noe mer enn Drakar och Demoner, eller Dragonbane på engelsk.

Den versjonen jeg har fått hjem er den ellevte utgaven. Den første kom i 1982, og det var med den fjerde utgaven, utgitt i 1987, at jeg selv dykket ned i denne verdenen noen år etter utgivelsen. Den grønne esken er synonymt med ekstremt mange minner. Orker, alver, dverger og fremfor alt: å innta den viktige rollen som spilleder, ble en stor del av min interesse sammen med alle fantasybøkene jeg slukte. Det å være spilleder var en rolle jeg virkelig omfavnet og tok på største alvor. Derfor var det ganske fint da jeg etter videregående møtte en ny gruppe spillere som allerede hadde en slik rolle, og i stedet kunne skape en karakter og delta i eventyret fra den andre siden av bordet. Det er også først og fremst i rollen som spilleder at man som regel får regelboken og setter seg inn i den, og det kreves som regel mange dagers lesing for å lære seg all informasjonen.

Til tross for all denne nysgjerrigheten er det nå 2023, og pakken fra Free League, som siden 2021 har eid Dragonbane, er mektig. Fokuset er selvfølgelig den tunge, flotte og velfylte grunnboksen, men vi har fått noen ekstra godbiter som du kan kjøpe separat. En game master-skjerm i papp, hurtigregler for de som ikke orker å sette seg inn i den mye mer inngående regelboken (eller bare har en praktisk måte å slå opp noe spesifikt på), og det var også noen ekstra terninger.

Free League bestemte seg for å bruke Kickstarter til å realisere prosjektet med en ny utgave. De satte seg et mål på 100 000 SEK, endte opp med hele 7,6 millioner, og vi kan takke den enorme summen og de over 11 000 som bidro til å gjøre dette mulig for at esken er så innholdsrik og velprodusert.

Før vi dykker ned i alt innholdet, kan det være greit med en kort oppsummering av hva rollespill er. Kort fortalt er det en historie som presenteres av en spilleder for en gruppe spillere. De har en rollespillkarakter og tar valg i historien. Ferdigheter og egenskaper står på arket deres, og terningkast (helst skjulte for å skape innlevelse) blir gjort for å se om du lykkes med å bruke noen av ferdighetene dine, eller når det er en kamp. Hvis du vil (men det er ikke nødvendig), finnes det også en spillplan og små figurer som representerer omgivelsene, og da ser det mer ut som et klassisk brettspill. Det er både fordeler og ulemper med dette - det kan være lettere å få oversikt, og kan brukes til å vise hvordan for eksempel en labyrint eller hule ser ut. Men hos oss spilte vi nesten alltid uten visuelle hjelpemidler og lot historien stå i sentrum. Det er viktig å ha en spilleder som kjenner rollespillet og dets regler, men det er enda viktigere at det finnes en stabil historie som rollespillerne kan oppleve. Å ha en gruppe engasjerte spillere er også sentralt, men hvor seriøst man går inn for å spille karakteren sin kan variere, og ofte lever en gruppe av dynamikk og ulike typer rollespillere. Som regel er det venner som møtes, og man skjønner raskt hva slags spiller alle er. Men hvis du klarer å skape en engasjerende historie, enten alene eller som en del av en større kampanje, har du noe godt å bygge videre på.

For i bunn og grunn er historien alt jeg forbinder med rollespill. Som et stabilt fundament finnes det en tykk regelbok som det selvfølgelig er veldig bra om du, spesielt som spilleder, setter deg inn i, så vi tar det først. Mange rollespill har helt forlatt formatet med at alt kommer i en eske, men Free Leauge gir oss en eske der alt innhold er pent samlet. Regelboken er en stiftet bok på 122 sider, detaljert med mange fine illustrasjoner. Den er en fryd å lese for den som er interessert, og alt er tydelig og grundig beskrevet. Esken inneholder også en kampanje i et hefte på 116 sider. En komplett kampanje med elleve ulike eventyr som man kan gjennomføre som gruppe frem til det siste og avsluttende eventyret i boken. Det er også mulig å velge et eventyr her og spille det som et frittstående eventyr.

Esken inneholder også et kart, et rollespillskjema, pappfigurer med små plastbiter til å feste dem på og to bunker med kort. Kortene er et visuelt hjelpemiddel jeg setter pris på. Det er blant annet noen for skatter, og det føles morsommere å ha et slikt enn å skrive ned på en lapp at man for eksempel har funnet noen gullmynter. Å bla gjennom regelboken og ta del av innholdet er å bli tilbudt mange fine illustrasjoner, å sette seg inn i hvordan alt fungerer teknisk og samtidig lære hva slags system Dragons and Demons bruker.

Det går gjennom alt fra å skape en karakter. Du velger rase, som refererer til menneske, halvling, dverg, alv osv. Deretter kommer du inn på din klasse hvor alt fra barde, jeger, magiker og tyv er å finne. Et langt avsnitt tar for seg kamp og likeledes får magi flere sider. På slutten av boken er det et kapittel kalt "Beastarium" som tar for seg monstrene som bebor verden. Ved siden av de som er med i rollespilltittelen, finnes det ghouler, griffer, harpyier, kjemper og mer til. Alle med beskrivelser og tabeller over deres egenskaper. Det er mange tabeller, og det er godt å raskt kunne slå opp og bruke dem som et hjelpemiddel. Boken er delt inn i seksjoner, slik at det er lett å finne frem til en bestemt regel.

Innholdet er bra, men hvis jeg skal finne noe lite å klage på, kunne en spillmesterskjerm og et hefte med hurtigstartregler vært inkludert. I det minste sistnevnte, eller en enklere versjon av skjermen. Her ville jeg nok bare fått en egenprodusert skjerm til spillmesteren, selv om den du kan kjøpe har mange verktøy på innsiden og en veldig fin illustrasjon på forsiden.

At grunnpakken kommer i en eske føles luksuriøst i en tid da mange rollespill er en bok du må kjøpe og deretter kjøpe alt ekstra. Den eneste ulempen med dette som jeg kan se er at du ikke kan tilpasse innholdet selv på samme måte som når du kjøper ting løst, men samtidig er det en vanvittig rimelig pakke. Alt oser også av kvalitet, er dyptgående på akkurat passe måte, har medfølgende terninger og ferdige figurer i tilfelle noen ikke vil lage sine egne. At det i tillegg følger med en diger kampanje i et hefte som er noen sider tykkere enn regelboken er også fantastisk, og etter å ha lest gjennom eventyrene det byr på er det ingen tvil om at det også er mye rom for en spilleder til å komme med sin egen fantasi, men samtidig ha noe større å lene seg på.

Uansett om du har erfaring og kunnskap om dette rollespillet fra før, eller om du først nå er i ferd med å sette deg inn i det, har Fria Ligan skapt en utgave som på alle måter føles som et ekko av tidligere utgaver, men som også føles modernisert og pent polert. Dragonbane er på alle måter en ekte klassiker for oss som tidligere har vært opptatt av denne typen underholdning, men fungerer like godt som en inngangsport til en helt fantastisk verden. Som rollespill henter det inspirasjon fra mange av de beste i fantasy-sjangeren og samler alt innholdet i en virkelig fin og rikholdig skattkiste.

Poengsum: 9