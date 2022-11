Anmeldelse av Call of Duty: Modern Warfare IIs multiplayer

HQ

Det tok ikke lang tid før undertegnede forsto at jeg hadde vært litt for snill med Call of Duty: Vanguard i anmeldelsen min. Jo da, historiedelen, multiplayeren og Zombies var gode, men jeg kostet noen av skavankene under teppet siden vi hadde fått lovnader om en drøss med oppdateringer og mer innhold i flere måneder etter lansering. Mye av dette gikk ikke som planlagt, og enkelte oppdateringer ødela mye av gleden for min del. Dermed ble jeg atter en gang minnet på at å anmelde Call of Duty i disse dager egentlig ikke gir mening siden de endrer seg raskt og ofte, samtidig som at ikke alle må spille hver eneste nye utgivelse hvert år. Jeg føler meg uansett trygg på å si at Call of Duty: Modern Warfare II sin multiplayer vil underholde mange av dere i veldig lang tid fremover.

En av grunnene til dette er at jeg har blitt gammel, så MWII sitt litt lavere tempo passer meg ganske godt. Ikke misforstå. Om du foretrekker lynraske kamper som i hovedsak baserer seg på reflekser får også du uten tvil mer av det gode, men den generelle følelsen og bevegelsene er bittelitt tregere enn de siste årenes utgivelser. En endring som gir ekstra rom for taktiske vurderinger. Til og med noen av modusene fremhever dette.

Ta for eksempel den nye Ground War-modusen Invasion. Mens den grunnleggende delen fortsatt er 32 mot 32 team deathmatch gjør inkluderingen av datastyrte fiender og enda flere kjøretøy sitt for at vi får valgmuligheter. Selv om disse fiendene er relativt smarte bærer de åpenbart preg av å barnehagemat som i hovedsak bare er ment å øke skalaen og gjøre det lettere å få killstreaks. Det fungerer i Warzone og det fungerer her. Særlig siden mange av kartene er ganske gode.

Mens mange av de vanlige kartene i Call of Duty: Modern Warfare er avgrensede deler av de store - noe som i en rekke tilfeller leder til mindre godt design - er de 10 standardkartene tilgjengelige fra start her enten laget fra bunnen av eller langt mer passende deler av de større. Dette resulterer i det som vanligvis er godt balanserte arenaer hvor skarpskyttere, gærninger med hagle og alt i mellom kan finne måter å skaffe seg et overtak på både i førsteperson og det gjenopplivede tredjepersonsperspektivet. At de verdensomspennende områdene virkelig er unike med sine egne særegenheter og fargeskiller topper bare opplevelsen.

Dessverre finnes det et unntak eller to. Det største er uten tvil Santa Sena Border Crossing. Skuddvekslinger på en relativt lang og strak motorvei fullstappet med biler som kan eksplodere og drepe deg nærmest ut av intet med få steder å ta dekning blir både ensformig og rotete selv om kartet virkelig viser hvor glimrende spillet er på lyd- og bilde-fronten med bildeler, støv og hva det måtte være som stadig fyller mer av luften mens eksplosjonene vibrerer gjennom kroppen. Ikke et ekstremt stort problem når resten i det minste er gode og mer varierte, men det viser nok også hvorfor CoD sjelden våger å vike fra det velkjente tredelte designene som legger grunnsteinen for de fleste kart.

Til tross for tross for 15 kart (10 standard og 5 store) og noen nye Search and Destroy-aktige moduser er det likevel mangelen på innhold og funksjoner som skuffer mer. Hardcore-modusene er her ikke enda, betaens Valderas Museum er fjernet på grunn av rettigheter, og Gunfight eller andre intime kamper kan du se langt etter. To av disse lukter det spares til fremtidige sesonger slik at man skal komme tilbake for mer. Kanskje en merkelig klage siden de da vil være gratis, men spesielt det å ikke ha med tradisjonsrike Hardcore fra første stund blir bare for dumt når erstatteren på det beste er middels. Bare tenk på hvor underholdende disse "realistiske" kampene kunne blitt med de nye mulighetene Modern Warfare II byr på.

For det er en grunn til at Infinity Ward og gjengen har brukt mye tid på å snakke om og vise frem svømming, muligheten til å forsiktig klatre opp ting, bedre skyting i biler og slik. Disse funksjonene har allerede ført til noen heftige opplevelser. De fleste av dem har vært i Ground War siden størrelsen og friheten gjør det lettere å ta nytte av de nye mulighetene. Frykter du at en skarpskytter lurer på taket av en bygning? Da er det bare å stikke hodet over kanten før du eventuelt går berserk med pistolen din mens resten av kroppen er godt beskyttet. Så har vi luringene som tror de har full kontroll på et punkt, men glemmer at det veldig realistiske vannet bak dem er et perfekt skjulested for flankere. Eller hva med å bare leke Rambo ved å klatre opp og legge deg ned på taket av en bil og tømme LMG-en din mens doningen kjører rundt? Dette er vanlige ting du kan forvente å se en drøss med gameplayvideoer av på Youtube og turneringer fremover. De fleste av oss kommer nok for det meste til å spille ganske tradisjonelt og ikke tenke særlig over mange av mulighetene, men de er kjekke å ha når anledningen byr seg.

Det samme kan på en måte sies om det nye Gunsmith-systemet. Som videoen under viser er den generelle ideen å luke vekk noe av grindingen som måtte til for å få våpendeler i de forrige spillene. En fin idé som av min erfaring ikke fungerer helt i praksis. Grunnen er at du ikke nødvendigvis låser opp de ønskede modifikasjonene ved å bare bruke favorittvåpenet ditt, for det er en mulighet for at delen du er ute etter tilhører en annen familie. Mitt eksempel viste seg å være at jeg måtte bruke noen skarpskytterrifler for å få et bedre sikte til M4-en min. Gir jo på en måte mening, men samtidig fører det til en annen type grinding for de av oss med "spesielle ønsker" for våpnene våre. De fleste vil nok likevel synes at denne utgaven er litt bedre sånn sett.

La oss uansett gjøre en lang anmeldelse kort: Call of Duty: Modern Warfare II sin multiplayer er den samme moroa vi kjenner og ønsker med sin fantastiske presentasjon, førsteklasses kontroller og gode våpenfølelse. Smør på med noen av de beste og mest balanserte kartene vi har fått på en stund og noen nye interessante møter å manøvrere seg rundt omkring på, så er det forståelig at millioner storkoser seg med spillet i disse dager. Problemet er bare at dette føles ekstremt velkjent og uoriginalt, samtidig som at det må være lov å spørre hvorfor vi skal betale såpass mye for opplevelsen når de største nyvinningene vil kunne utnyttes langt mer og bedre i Call of Duty: Warzone 2 når det lanseres gratis om to uker.