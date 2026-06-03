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eFootball/PES var etter min mening det nest største fraværet i hele Nintendo Switch-katalogen. Jeg tror Konami bommet på et klart mål der, og nå prøver de å være mer smidige på Switch 2. Tross alt hadde deres innsats i det vakre spillet for Nintendo-plattformer vært stor tidligere (SNES, N64, Gamecube i Japan, Wii), men eierne av disse hadde savnet dem i et par generasjoner.

Ved første øyekast virker eFootball Kick-Off! sitt forslag forvirrende, men jeg tror jeg nå forstår hva dette handler om. Av en eller annen grunn (sannsynligvis de alltid kontroversielle spillerpakkene som noe som ligner på loot boxes?) kommer ikke den vanlige eFootball på Switch 2. Det betyr at det ikke blir noe gratis fotballspill på systemet, ingen MyClub, mynter, forbruk og randomiserte elementer. Tittelen har blitt lastet ned en milliard ganger, så det er en velprøvd suksessformel, men den vil ikke vokse på et Nintendo-system, i hvert fall foreløpig.

International Cup har alle gruppene og kampene inspirert av det forestående verdensmesterskapet. Hvis landslaget ditt har lisens, får du også den ekte drakten.

Dette er imidlertid ikke en fullverdig fotballtittel heller. Ikke forvent deg innholdet og alle de fine detaljene til det gode, gamle Pro Evolution Soccer, og heller ikke de årlige FIFA- og EA FC-spillene.

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eFootball Kick-Off! er altså et slags "lite" fotballspill til en svært lav pris. En pick-up-and-play-opplevelse du enkelt og raskt kan kjøpe og laste ned fra Nintendo eShop for å nyte noen kamper på farten eller på TV-en i sommer, ikke minst når VM er i ferd med å, hmm, sparkes i gang.

Og med det kompakte formatet i bakhodet, hvordan klarer det seg? Vel, ikke så verst, egentlig. For 19,99 euro får du et spill der du kan spille lokalt, på nettet, trådløst og til og med via GameShare, og der du kan velge mellom vennskapskamper, men også et par lengre moduser. Den ene er den forvirrende "World Tour", og den andre er den like forvirrende "International Cup".

Det er en betydelig kontrast mellom partner- eller toppspillere som Lamine Yamal og resten.

World Tour er en kampanjemodus. Som Master League? Vel, ikke så mye, men en plass til å skape og administrere klubben din etter hvert som du avanserer gjennom de forskjellige etappene som tilbys. Det er ikke mye å tilpasse eller administrere, men det er en lengre enspillermodus med statistikk og medaljer, om du vil.

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International Cup er en åpenbar kopi av FIFA World Cup, bare uten mange av lisensene (mer om det senere, på samme måte som med ligaer og klubber). Men vet du hva? For meg var det helt greit å velge Spania og se hvordan alle gruppene og kampene allerede var arrangert.

Det har også et par finurlige ekstrafunksjoner, som et minispillrom og et spillerleksikon, men det viktigste her er selve kampene, ikke sant?

Med kontrolleren i hånden spiller og føles eFootball Kick-Off! omtrent som vanlig eFootball. Og det er bra. Det er rent, responsivt, arkadeaktig, magnetisert til diagonalene, som du forventer. Veldig gøy, hvis du ikke forventer eller trenger noe mer sofistikert for å spille på TV-en eller på farten.

Det tilbyr også en interessant vektlegging av tilgjengelighet for nykommere til fotballspill. Dette gjennomsyrer både grensesnittet og kontrollene, med mange visuelle hjelpemidler, veiledning og assistanse. Du kan for eksempel lære deg å skyte med Castolo i sakte film, eller å aktivere automatisk pasning inntil du har fått taket på den ekte varen. Og du kan se kommentarer fra spillerne i dialogbobler underveis i kampen, noe som er et hyggelig og muntert innslag.

Når du har mestret systemene, for eksempel i enklere 6v6-kamper, kan du prøve deg på de vanlige 11v11-kampene, med alle de strategiene, klubbspillestilene og mer du forventer. Kjernespillet ligger der og venter på deg.

Selv om alt dette er bra og nok til å kjøpe for 20 dollar, synes jeg det er rom for forbedringer. For eksempel, mens grafikken er ren og solid, tror jeg vi kan be om litt mer fra Switch 2. Det ser ut som en enklere PS4-versjon, med de samme modellene, men sliter med dybdeskarphet og lider av Konamis nå ti år gamle grafiske glitch som involverer gress tekstur og tegne avstand.

Konamis gamle gress glitch i aksjon.

Dessuten får du den typiske blandingen av lisensierte klubber, som Barça, Arsenal eller Inter Milan, og til og med ligaer, som den franske ligaen inkludert ferske Champions League-vinnere som PSG, og så en mengde viktige klubber med falske navn og drakter, som det nå beryktede Madrid Chamartín. Og det samme gjelder for landslagene. Alle spillerne har ekte navn og ansikter, men det er alt.

Hadde jeg forventet noe annet? Nei. Det er fortsatt en nedtur i dag, og kanskje enda mer når vi er tilbake til å betale for basisproduktet? Ja, kanskje. Men det er ikke mitt største problem med spillet. Det er morsomt, lett å glede seg over, og det har en fin tilnærming til det når det gjelder verdi. Og jeg elsker menymusikken som minner meg om ISS/PES-tiden, og de søte ikonene på Nintendos egen måte. Så hvis Konami klarer å oppgradere grafikken til mer moderne standarder, og hvis World Tour lener seg nærmere ML i fremtiden, kan dette være mer enn en sommerkjærlighet eller en reisekompis. Foreløpig er det greit hvis det bare er sånn.

Spillerne kommenterer spillene dine (til høyre).

Lisensierte klubbers kamp (til venstre) og forenklet, ikonbasert tittelskjerm (til høyre).

Det finnes et spillerleksikon (midten).