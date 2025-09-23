Anmeldelse: Indiana Jones and the Great Circle - The Order of Giants avdekker enda mer eventyrlig og oppslukende simulering

HQ

Ikke forvent at The Order of Giants skal forbedre de to problemene (for noen store, for andre små) som Indiana Jones and the Great Circle hadde. Hverken kampene er mer raffinerte og forseggjorte, eller snikingen kan måle seg med de beste i sjangeren. Men hvis du elsket det originale spillet fra start til slutt - og vi erklærte det GOTY of 2024 - vil denne utvidelsen lett fungere med deg.

For hva kan du be om en DLC for det originale eventyret? "Flere mysterier, nye steder, nye gåter, actionscener"? Jeg er sikker på at svaret ditt vil gå i den retningen, og det er akkurat det denne DLC-en gir deg.

Som et utgangspunkt, gitt sin popularitet og åpenbare historie, valgte MachineGames Vatikanet, det første store kartet du kan utforske i grunnspillet. Herfra forgrener du deg bokstavelig talt ut på en valgfri ekspedisjon, alternativ og parallell til det sentrale plottet i The Great Circle, om enn beslektet i viktige aspekter som legendene om Nephilim-kjemperne eller forholdet mellom Den hellige stol og Mussolinis diktatur, men introduserer et nytt og til en viss grad samtidselement: kulten til guden Mithras. Og det er så langt jeg kan lese.

Det betyr at du tar en avstikker fra kirkens og svartskjortenes felles grunn og ender opp med å utforske kloakker (inkludert den berømte Cloaca Maxima), en del av elven Tiberen, noen av Romas vakre gater og noen fascinerende ruiner.

Underveis, mellom 5 og 8 timer med innhold avhengig av tempoet ditt og hvor mye du utforsker hvert hjørne, får du en ny porsjon av de forskjellige spilltypene som kjennetegnet Indiana Jones and the Great Circle i en herlig blanding av sjangre som, mer enn vi først forventet, til slutt lente seg mot det oppslukende simuleringsspøllet, om enn med en flott film og eventyrlig touch.

Og hvordan går det med disse forskjellige seksjonene? Ganske bra. Jeg likte spesielt et par eller tre av de mer forseggjorte gåtene, enten fordi de resirkulerte mekanikk som allerede var sett i basisspillet med suksess, eller fordi de virkelig oppfant eller vridde noe nytt. Faktisk er noen av hemmelighetene ganske langt hentet, og jeg vil våge å forutsi at de fleste spillere ikke vil fullføre innholdet til det fulle uten en gjennomgangsguide til Order of Giants inkludert alle Mithraic-artefaktene som den vi har utarbeidet for deg her på Gamereactor.

Det jeg vil si er at DLC klarte å få de samme smilene ut av meg som det originale spillet gjorde for litt under et år siden. Det er et par veldig autentiske filmscener, som når Indy titter ut av et kumhull midt i en romersk gate eller det første møtet med kultmedlemmene, samt noen veldig morsomme øyeblikk i live-kamp, som når du må dytte svartskjortene ned i en brønn. Fra den kampen, så vel som fra stealth, som jeg sa, ikke forvent mye mer: det er veldig godt utført visuelt, men fiendene er ganske dumme, og du får vanligvis her veldig overstyrt med ferdigheter i form av "eventyrbøker", så det er vanskelig for dem å beseire deg til slutt. Den siste sjefen har imidlertid sett ut og klart å være litt annerledes og frisk.

Når jeg ser på de finere detaljene, likte jeg også måten designerne har forsøkt å bruke pisken på en litt annerledes måte i klatre- og plattformseksjonene, eller den glimrende skriften i mange av dokumentene. Samtidig er det også mindre dårlige detaljer, som noen uheldige oppdateringer av bevegelsesuskarphetseffekten og en rekke glitches, for det meste mindre, men en mer alvorlig en som ødela en av de beste gåtene for meg, som du kan lese i guiden. En annen ulempe er kanskje at nivå- og kartdesignet til tider er unødvendig innviklet. Det er greit å føle seg fortapt og måtte holde et øye med de vakre håndtegnede kartene, men spesielt det å lete etter de siste hemmelighetene i Cloaca Maxima virket som et lat virkemiddel for å forvirre eller forlenge spillet på en kunstig måte.

Uansett gikk jeg ikke glipp av noe (jeg tror ikke en av de skriptede eksplosive actionsekvensene fra grunnspillet har noen plass her), og jeg hadde det veldig gøy med å løse de forseggjorte gåtene i dette innholdet. God valuta for pengene (jeg følte at jeg fikk mye mer valuta for pengene enn jeg gjorde med DK Island & Emerald Hunt), selv om det i det minste er en merkelig avtale for Game Pass-spillere. Nå håper og ber jeg til Mithras om at Bethesda og MachineGames kan komme seg til å lage en oppfølger til det som for meg var et av de beste spillbare eventyrene i nyere tid.