Anmeldelse: JBL Sense Pro Open Air-øretelefoner

De av dere som har fulgt oss i årevis og lest maskinvare- og gadgetanmeldelsene våre, kjenner altfor godt til trenden i hodetelefonsegmentet mot stadig mer isolerende modeller. Helt siden produsenter som Bose og Sony gjorde Active Noise Cancelling til en mer og mer populær og ettertraktet teknologi, har det oppstått mye konkurranse som bare kommer forbrukeren til gode. JBL tilbyr nå noen av de beste ANC-hodetelefonene og -øreproppene, som JBL Tour One M3 blant de førstnevnte og JBL Tour Pro 3 blant de sistnevnte. Men hva om du ikke trenger å isolere deg så mye?

HQ

Parallelt med denne pro-ANC-trenden har det dukket opp en annen som søker det motsatte: å tilby maksimal lydkvalitet, men med en viss gjennomtrengelighet for støy (eller lyder) utenfra. Selvfølgelig kan du aktivere "talk through" eller la omgivelseslyd passere gjennom mikrofonene i ANC-hodetelefoner, men vi vet at det ikke er det samme. Og noen merker har prøvd seg på eksperimenter som, i hvert fall for meg, ikke er like overbevisende, for eksempel Sony LinkBuds.

Selskapets svar på Harman heter JBL Sense Pro, og i sin første iterasjon har den allerede overrasket meg. Det er toppmodellen i en ny serie med "Open Ear" design og patentert OpenSound -teknologi som gir opphav til andre rimeligere eller mer sporty modeller, men som i Pro -versjonen når sitt beste uttrykk for å lytte til musikk og ringe håndfrie samtaler.

JBL Sense Pro er i utgangspunktet en ørepropp som sitter rundt øret eller over øret. "Men hva er det du sier?" Ja, la meg forklare. Det er naturligvis ikke et hodesett med puter som sitter på eller dekker ørene, men et par bittesmå ørepropper som bæres i et etui med en langstrakt kropp som omgir øret, men som ikke er satt inn i øregangen. De er som små retningsbestemte høyttalere som fokuserer lyden inn i øregangen og henger helt inntil den.

Dette er en annonse:

"Krok"-designet har en dobbel funksjon i den avanserte Pro -modellen. Den opprinnelige er å holde på øret, ettersom de ikke holdes på plass med den innsatte enheten, og en annen eksklusiv for denne versjonen: det bakre "anhenget" balanserer ikke bare vektene og skjuler batteriet, men fungerer også som en sensor for å vite når brukeren snakker ved hjelp av beinvibrasjoner, og forbedrer dermed støydempingen, her ja, når det er på tide å ta en telefonsamtale. Genialt!

"Vent litt, små høyttalere? Det må høres middelmådig ut ..." Her kommer overraskelsen: Da jeg forventet en fjern, hermetisk og kald lyd, fant jeg et overraskende godt resultat. Bassen er spesielt imponerende, men det er klarhet, nærhet og varme. Det er ikke helt det audiofile resultatet som de nevnte modellene oppnår med sin aktive og passive støykansellering og tradisjonelle oppgave, men du kan forstå JBL Sense Pro som øretelefoner for mye mer enn en og annen podcast.

Nå må du bare tenke på om du virkelig har hatt behov for noe slikt en stund, kanskje som et alternativt bruksområde hvis du allerede har støyreduserende hodetelefoner, eller som et primært bruksområde hvis du trenger noe som ikke isolerer deg så mye eller ikke er så påtrengende, bokstavelig talt, for ørene dine. Jeg har funnet noen ideelle bruksområder, for eksempel når jeg lager mat eller lytter til klassisk musikk på jobben, uten å måtte rope det typiske "hodetelefoner på!". Men den aller fineste bruken er når du går en tur i naturen. For biler og støy fra de mer stressende områdene i byen (for ikke å snakke om et fly eller et tog) er noe vi alle ønsker å stenge ute, men hvis vi snakker om fugler, suset fra løv om høsten eller suset fra vannet i en kilde, så er det en fantastisk opplevelse å akkompagnere dem med god musikk. Selv mumlingen av mennesker på en stille kafé kan være en god ting!

Dette er en annonse:

Selv om dette som sagt er første iterasjon, og vi helt sikkert kommer til å se videreutviklinger i fremtiden, er dette en utgivelse av høy klasse. For å få best mulig lytting må den fleksible klemmen på hver enhet justeres litt, og dette må gjentas hver gang fordi standardposisjonen tilbakestilles når du går tilbake til ladeetuiet. Dette er helt normalt. I disse justeringene vil du også aktivere berøringskontrollene tusen ganger, men det er tingen med den lille, lette størrelsen. På den annen side opplevde vi at systemet slo seg av når vi brukte en enkelt enhet en stund, men vi opplevde dette fra en Android -kilde, ikke på iOS. Og jeg savner null forsinkelse på Tour Pro 3 med min Nintendo Switch 2, men det er en høy bestilling.

Når det gjelder samtalene, er det virkelig et sprang fra andre modeller som bare kan velge å legge til flere og flere mikrofoner. JBL Sense Pro brukerens stemme kan høres litt forskjøvet ut "eller som en AI som snakker", fortalte en innringer meg, spesielt i støyende omgivelser (forestill deg en travel, forblåst aveny), men dette korrigeres privat, og du snakker også bedre når din egen stemme kommer fra omgivelsene.

Selvfølgelig inneholder produktet også alle formater og protokoller i sine nyeste versjoner, for eksempel Bluetooth 6.0, Auracast, IP54, trådløs lading, flerpunktstilkobling, Hi-Res Audio, og 8+30 timers batterilevetid.

Det er en litt magisk følelse å lytte til musikk på JBL Sense Pro, som om lydsporet til livet ditt følger med deg. Jeg ser på dem som følgesvenner i bestemte øyeblikk, mens deres fettere med ANC isolerer meg i de mest ubehagelige miljøer. Men nå som vi alle blir mer og mer isolerte, liker jeg å ha dette nye konseptet for hånden når jeg finner de øyeblikkene av større ro og kontakt.