Anmeldelse: Kingston NV3 M.2 NVMe Gen 4 2 TB

HQ

Det er liten tvil om at når du bygger eller oppgraderer PC-en din, kan en god og pålitelig SSD være avgjørende for opplevelsen din. Men trenger man virkelig å betale en overpris for en god SSD, nei, egentlig ikke. Her kommer Kingstons NV3 M.2 NVMe Gen 4 2 TB-disk - et verdisentrert tilbud som lover solid Gen 4-ytelse, rikelig med plass og en prislapp som ikke får deg til å grøsse. Men lever den opp til løftet i et hav av konkurrerende SSD-er? La oss se nærmere på det.

Kingston er opptatt av funksjon fremfor form, og det er akkurat det du får her. NV3 kommer i en enkel blisterpakning, uten dikkedarer. Åpne den, og du blir møtt med harddisken - ingen kjøleribbe, ingen klistremerker. Det er minimalistisk, og selv om noen kanskje vil like en mer "premium" følelse på maskinvaren sin, er enkelheten helt unnskyldelig på dette prispunktet. Det som betyr noe her, er tallene, og Kingston satser på at de skal tale for seg.

Det store spørsmålet for enhver SSD i 2024 er: Kan den holde tritt? Med PCIe Gen 4 som blir mer mainstream, kan du forvente voldsomme hastigheter. Kingston reklamerer med opptil 3 500 MB/s for lesing og 2 800 MB/s for skriving. Men hvordan kan det oversettes til bruk i den virkelige verden?

Dette er en annonse:

I referansetester leverte NV3 som forventet. Sekvensielle lesehastigheter nådde konsekvent de annonserte 3 500 MB/s, mens skrivehastigheten lå litt under med rundt 2 500 MB/s. Den når ikke helt opp til de øvre grensene for Gen 4-stasjoner, men på dette prisnivået kan man ikke forvente det. For spilling, generell bruk og filoverføringer holder NV3 helt fint stand. Spill lastes raskt inn, store filer overføres enkelt, og gjennomsnittsbrukeren kommer ikke til å merke noe særlig til ytelsesgapet sammenlignet med bedre harddisker.

Men når det gjelder mer krevende oppgaver som 4K-videoredigering eller tung multitasking med store filmengder, viser NV3 noen begrensninger. Mangelen på DRAM-cache betyr at den ikke er like responsiv som avanserte stasjoner under vedvarende skriveoperasjoner, noe som kan føre til en liten nedgang hvis du stadig flytter rundt på store filer. For den gjennomsnittlige spilleren eller produktivitetsbrukeren er dette imidlertid ikke et problem.

Et område der Kingston NV3 kan gi grunn til bekymring, er termikken. Uten en innebygd kjøleribbe kan harddisken bli litt varm ved lengre tids bruk, spesielt i et tettpakket kabinett uten god luftstrøm. Når det er sagt, nådde temperaturene aldri farlige nivåer, men 60-70 °C under tung belastning er noe å holde et øye med. Hvis oppsettet ditt allerede har god kjøling eller du ikke gjør noe for intensivt, vil det sannsynligvis gå bra.

Dette er en annonse:

Med en utholdenhetsvurdering på 600 TBW tilbyr Kingston NV3 solid levetid for en stasjon i denne prisklassen. De fleste brukere vil ikke være i nærheten av å skrive 600 terabyte til SSD-en sin i løpet av levetiden, noe som betyr at denne disken enkelt bør holde i flere år med tung bruk uten problemer. I tillegg er 3-års garantien et fint sikkerhetsnett, selv om den ikke er like sjenerøs som noen konkurrenter som tilbyr opptil 5 år.

Det er her Kingston NV3 virkelig briljerer. Fra lanseringen er 2 TB-varianten priset aggressivt sammenlignet med andre Gen 4 NVMe SSD-er. Du får en harddisk med høy kapasitet og gode lese-/skrivehastigheter, og selv om det ikke er den raskeste Gen 4 SSD-en på markedet, er det likevel en betydelig oppgradering i forhold til Gen 3-alternativer og grunnleggende SATA SSD-er. Hvis du er en gamer eller innholdsskaper med et stramt budsjett, gir NV3 deg mer enn nok hastighet og plass uten at du føler at du må hoppe over måltider i en måned for å ha råd til den.

Kingston NV3 M.2 NVMe Gen 4 2 TB er en sterk utfordrer på SSD-markedet. Den leverer solid Gen 4-ytelse, har mer enn nok lagringsplass for de fleste brukere, og gjør det til en svært konkurransedyktig pris. Selv om den ikke kommer til å imponere noen med rekordhøye hastigheter eller luksuriøse funksjoner, får den jobben gjort effektivt og til en rimelig pris.

Hvis du er på utkikk etter en budsjettvennlig Gen 4-disk som er pålitelig og rask nok til daglig bruk, er Kingston NV3 et godt valg. Bare sørg for at riggen din har god kjøling, så er du klar for en overskuelig fremtid.