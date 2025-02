HQ

The Stone of Madness The Game Kitchen er virkelig en unik opplevelse: et sanntidsstrategi- og snikespill som utspiller seg i et spansk kloster på 1700-tallet. Svært få spill våger å bruke religiøs ikonografi av noe slag, men The Stone of Madness står stolt på skuldrene til The Abbey of the Crime, et 8-biters spill fra 1987 utviklet av det for lengst utdødde Opera Soft, en hjørnestein i den såkalte "gullalderen for spansk programvare" og i seg selv inspirert av Umberto Ecos The Name of the Rose.

Spillet ble utviklet av indie-studioet Teku, senere kjøpt opp av Blasphemous -skaperne The Game Kitchen, og utgitt av Tripwire Interactive, som ikke har gitt det mye oppmerksomhet siden det kom ut for to uker siden. Selv om spillet har mange fortrinn og drar nytte av The Game Kitchens ressurser (det ble opprinnelig utviklet av bare fire personer for seks år siden), er det et mer beskjedent prosjekt enn Blasphemous og er ikke like polert, med en del bugs og ytelsesproblemer (i hvert fall på Switch).

Et annet poeng er at mens 2D-action Metroidvanias nå er ekstremt populære, nesten til det utmattende, er The Stone of Madness en del av en mye mer nisjepreget sjanger: stealth blandet med sanntidsstrategi og ressursforvaltning, som Commandos. Det betyr at ikke alle vil like spillopplevelsen (og utfordringen), men det er faktisk til spillets fordel, og gjør at det skiller seg enda mer ut. Dette er et tøft spill, med veldig komplekse systemer som noen ganger føles overveldende og sannsynligvis vil frustrere deg. Du kan bli drevet til vanvidd med dette spillet ... noe som faktisk er ganske passende.

The Stone of Madness har fem spillbare karakterer. Alle er fanget i klosteret, og selv om de ikke akkurat er fanger, kan de ikke vandre fritt rundt i alle rom, spesielt ikke hvis de går rundt og plyndrer eller ødelegger ting, og det er mange vakter som vil fange dem hvis de ikke er forsiktige nok. Målet deres er å rømme fra klosteret og avsløre de mørke hemmelighetene det bærer på, men for å gjøre det må de utforske de mange forskjellige områdene, enten det er biblioteket, hagene eller kjellerne, møte særegne karakterer og lete etter nøkkelgjenstander underveis.

Hver av de fem karakterene har sine egne unike evner, men også handikap som gjør dem ubrukelige i visse situasjoner. Munken Alfredo kan lyse opp rom med oljelampen sin, men kan ikke være i nærheten av lik, mens Eduardo er sterk nok til å bygge broer av tre eller bryte opp dører med kjettinger, men kan ikke lese eller snakke, så ikke send ham med hvis målet ditt er å snakke med noen eller lese et brev. Barnet Amelia kan bevege seg gjennom trange hull og er i stand til å stjele fra lommer og distrahere vakter, men er redd for gargoylene i klosteret og vil fryse i nærheten av dem. Så har vi Leonora, som er den eneste som kan slå ned vakter, men hun er redd for ild.

Hver karakter har en spesiell "akilleshæl" som gjør at de mister forstanden. Hvis den synker til null, utvikler de en ny fobi eller et handikap, noe som ikke er spillødeleggende, men som absolutt kan være irriterende, som at Eduardo har klaustrofobi (kan ikke gjemme seg i små rom) eller at Leonora fryser i nærheten av nonner... fordi hun frykter dem så mye, antar jeg. Listen over evner og handikap er enorm, og det morsomste med spillet er å finne dem alle og lære seg å motvirke dem. Disse ulempene vil gjøre oppgavene dine mye vanskeligere, til og med så vanskelige at de ødelegger strategien din, og tvinger deg ofte til å gå tilbake til tegnebrettet eller utforske klosteret på andre måter. Når du gjør det, finner du kanskje noe uventet, en nøkkelgjenstand eller en hemmelig passasje som vil gjøre livet ditt enklere. Spillet gir ofte like mye som det tar, og ofte (men ikke alltid) finnes det flere løsninger på det samme problemet ... men ikke alle er like subtile og snikende.

Det mer lineære første kapittelet gjør en god jobb med å introdusere deg for denne typen dynamikk, og tar seg god tid før du til slutt får kontrollere alle sammen i løpet av spillets dagssyklus. Hver dag varer i omtrent ti minutter, og du kan bare velge tre karakterer om gangen. Heldigvis er det et ubegrenset antall dager og ingen tidsbegrensning for å fullføre spillet (som i Pikmin), noe som betyr at planlegging, utforsking og eksperimentering er oppmuntret. Du vil ofte starte en dag uten å vite hvilken karakter du trenger, noe som betyr at dagen vil være bortkastet, men det er ikke noe stort problem ... bortsett fra at karakterene mister mer fornuft for hver natt som går (selv om du kan gjenvinne fornuft i løpet av natten, i tillegg til å helbrede karakterene, lage gjenstander og gjøre noen andre aktiviteter).

Når alle figurene dine stadig blir fanget, betyr det også at det blir mer sikkerhet, flere vakter og til og med feller, noe som øker utfordringen ytterligere. Noen ganger må man ofre noe for å nå et mål, men hvis man utvikler flere fobier, blir man tregere, men det finnes ikke et punkt der det ikke er noen vei tilbake, en grense som betyr fullstendig og uopprettelig fiasko når den overskrides. Spillet er mer ettergivende på den måten, men til gjengjeld får du ikke lov til å lagre, og du har heller ikke flere lagringsfiler som "back up" hvis du roter det til for mye. Spillet lagrer automatisk etter hver spilldag, så du kan alltid enkelt slå av og komme tilbake på et annet tidspunkt...

Men du kommer til å rote mye. Vi har bare skrapt i overflaten av spillet, og hvis vår erfaring med The Stone of Madness høres vanskelig ut, er det fordi det er det. Ifølge utviklerne er spillet med vilje designet for at du skal mislykkes, slik at du deler fortvilelsen til karakterene dine. Sikkerhetsnettet som ligger i at du ikke trenger å bekymre deg for en "game over"-skjerm, betyr at spillet gir seg selv tillatelse til å være brutalt uforsonlig, og gir deg hindringer på løpende bånd, og tvinger deg ofte til å vente til neste dag hvis du ikke har de nødvendige figurene tilgjengelig. Til gjengjeld er tilfredsstillelsen ved å nå målene dine stor, selv om handlingen ikke er noe å skrive hjem om. Men balansen mellom risiko og belønning og den konstante oppdagelsen av nye ting å gjøre eller utforske (man tar mentale notater som "Dette må jeg utforske med denne andre karakteren i morgen") er to av spillets største styrker.

Det bør bemerkes at spillets to kampanjer kan spilles i enkel modus, hvis du bare vil fokusere på historien og sette pris på spillets (vakre) kunst. Men å gjemme seg bak "vi vil at spillerne skal føle fortvilelse" rettferdiggjør ikke alt. The Stone of Madness føles ofte urettferdig, utakknemlig, overdrevent vanskelig og sløvt med målene det serverer (selv med valgfrie hint). Altfor mange feil, med til dels katastrofale konsekvenser, skyldes ting som er nesten umulige å forutse, og en del klønete kontroller gjør ikke saken bedre, som at figurene ikke følger inndataene dine riktig når du bytter område, eller at du ikke klarer å multitaske og gi ordre til figurene. Grafisk sett er det også litt forvirrende (det var flere tilfeller der jeg ville ha sverget på at det var en åpen sti når det faktisk var en vegg eller en blindvei). I tillegg var Switch -versjonen jeg spilte hemmet av dårlig ytelse og bugs, og det ser ut til at spillet heller ikke er superpolert på Steam. Det er ikke uspillbart, men heller ikke veldig hyggelig...

Når alt kommer til alt, vil gleden du får ut av The Stone of Madness for det første avhenge av hvor godt du liker sanntidsstrategispill som Commandos, Desperados eller Shadow Complex, og for det andre av hvor modig du kan være når du står overfor en utfordring som er like givende som den er brutalt vanskelig. Det er også verdt å merke seg om du er villig til å gå den ekstra milen for å finne deg i urettferdighet og mangler i spillet. Hvis du kan gjøre det, vil du kunne nyte (eller lide deg gjennom) et virkelig genuint spill, med noen svært dristige designvalg, vakker musikk og Goya-inspirert kunst, alt i en setting som ikke ligner noe annet du noen gang har spilt. The Stone of Madness er ikke laget for alle, eller kanskje ikke alle er laget for The Stone of Madness. Men der ute, blant massene, finnes det noen mennesker som er som skapt for dette spillet, og de kommer til å bli helt gale etter det.