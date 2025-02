Selv om det finnes en hel rekke utmerkede tårnforsvarsspill - det være seg Plants vs. Zombies, Defense Grid, Dungeon Defenders, Orcs Must Die!, Iron Brigade, , , og så videre - mener jeg personlig at den beste tårnforsvarsserien er Bloons TD. Den er enkel, uanstrengt underholdende, allment tilgjengelig og enormt spennende å se tusenvis og atter tusenvis av ballonger bli sprengt av en hær av forsvarsverk. Det er en vinnerformel på så mange måter, men nå har den fått en meget sterk konkurrent.

HQ

I løpet av den siste uken har jeg brukt mye tid på å spille GrizzlyGames' Thronefall, og jeg er virkelig imponert. Ideen med dette spillet er veldig lik Bloons, i og med at det er minimalistisk, greit og har et veldig sentralt og tydelig sett med mål. Du hopper inn i en av flere biomer, bygger et slott på et veldig spesifikt og ofte vanskelig å forsvare sted, og holder deretter unna bølge etter bølge av angripende fiender enten ved å fysisk hugge dem ned som en spillbar karakter eller ved å bruke en rekke forsvarsstrukturer for å bremse angrepet og takle de enorme oddsene.

Det er et spill som handler om strategi, men knapt om økonomi. Det økonomiske elementet i spillet, som ofte kan være en av de mest komplekse delene av et tårnforsvarsspill, er så begrenset som å tjene gullmynter fra visse bygninger og fra beseirede fiender, og deretter bruke disse myntene mellom bølgene til å bygge nye strukturer eller oppgradere deres potensial. Det er ikke snakk om vanvittige tall her heller, ettersom en konstruksjon eller en oppgradering kan koste fire mynter i de tidlige stadiene, og deretter avansere så høyt som til tosifrede tall. Poenget er at Thronefall er designet med en veldig enkel formel, men det er på ingen måte et enkelt spill.

Konseptet med å gjøre alt det ekstra fluffet strømlinjeformet og grunnleggende betyr at all utfordringen i dette spillet kommer i de strategiske elementene. Skal du bygge et bueskyttertårn til og bygge en mur som blokkerer et chokepoint, eller skal du oppgradere møllen din for å øke gullgevinsten? Bygger du en kaserne med spydskyttere eller en skytebane med armbrøstskyttere? Bruker du mynter på å forbedre borgen din for å låse opp ytterligere oppgraderinger og gjøre den vanskeligere å ødelegge, eller forbedrer du forsvarsverkene dine i stedet? Dette er spørsmål du må stille deg bølge for bølge, og selv om de kan virke enkle, kan den strategiske kompleksiteten bli litt mer overveldende når du står overfor en bølge med hundrevis av fiender som kommer mot deg fra fire forskjellige retninger.

Dette er en annonse:

Det fine med Thronefall er også at det er ganske "hands off". Når du har bygget en forsvarsstruktur, fungerer den uten at spilleren trenger å blande seg inn, og det samme gjelder de datastyrte allierte soldatene du kan rekruttere. De kan beordres rundt og settes til å forsvare bestemte områder eller til å bevege seg til spillerens posisjon, men når det kommer til å bekjempe fiender, handler de på egen hånd. Det betyr at du kan bruke all din tid på å fylle ut der det trengs som den viktigste styrbare helten, som kan angripe og manøvrere raskere takket være sin monterte design. Og GrizzlyGames gir deg mange måter å tilpasse dette til dine egne behov på, ettersom du kan låse opp nye våpentyper og verktøy ved å fullføre nivåer og nå nye biomer.

Og det er omtrent alt som er å vite om Thronefall. Du har disse få bevegelige delene, og du må bruke dem på din egen kreative måte for å forsvare slottet ditt i et bestemt antall bølger for å "slå" nivået. Det er riktignok noen ekstra elementer som er bakt inn, det være seg endeløse nivåer og utfordringsmoduser, eller til og med modifikatorer som gjør opplevelsen vanskeligere og over 50 fordeler som kan stilles inn før et oppdrag og som opptjenes ved å gå opp i nivå, med erfaring som tilskrives hvor godt du presterer i hvert nivå. Men dette er små tilleggsfunksjoner som forbedrer opplevelsen og gjør den enten enklere eller vanskeligere, avhengig av hva du er på jakt etter den dagen.

Dette er en annonse:

Thronefall er også et fantastisk spill for de som leter etter en rask løsning. Bølgene kan vare i noen minutter, og det kan være rundt 15 bølger per nivå å overvinne. Men du kan lagre, avslutte og deretter gå tilbake til hvert nivå etter hver runde, noe som gjør det ideelt for dem som er ute etter et spill å spille i 15 minutter her og der, på samme måte som Bloons alltid har trivdes på denne måten.

Jeg vil si at noen ganger kan økningen i vanskelighetsgrad føles nesten nådeløs og grusom, med noen bølger som er en bris og deretter den neste som får deg til å håpe og be om guddommelig inngripen. Selv om presentasjonen og den kunstneriske retningen er vakker, levende og minneverdig, er det også rom for forbedring når det gjelder noen av de mer intrikate elementene. En skikkelig forklaring på hvilken enhet som er hvilken og hvilken kategori (menneske, beleiringsvåpen, monster osv.) den passer inn i, ville vært til stor hjelp, spesielt på Nintendo Switch, der det fjerne perspektivet kan gjøre det til en utfordring å avgjøre nøyaktig hvilken fiende som kommer mot deg på en mindre skjerm. Thronefall er helt klart tilpasset større skjermer, enten det er en dokket Switch eller en PC, for i håndholdt modus på Nintendos enhet kan det være et mareritt å følge med på alt som skjer med disse ørsmå sprite-lignende figurene.

Men dette er ærlig talt små frustrasjoner i den store helheten. Thronefall er et virkelig nydelig og herlig indiespill som utmerker seg ved å tilby en strømlinjeformet, intuitiv og spennende tårnforsvarsformel. De ulike utfordringene og spillmodifikatorene betyr at det er massevis av innhold å pakke ut og nyte, og kunstretningen og det strategiske utvalget sørger for at Thronefall aldri skuffer. Til å være et spill du kan få tak i på Steam eller på eShop for litt over £10, er dette et spill du bare må spille.