Hvis det er én ting eldre sportsspill har en tendens til å ha som de nyere ikke har, så er det sjarm og moro. Dessverre tilbyr ingen av spillene i Accolade Sports Collection dette. Dette er en samling med fem spill; en MS-DOS-tittel og fire Sega Mega Drive -spill fra første halvdel av 90-tallet. Accolade har laget mange sportsspill opp gjennom årene, og det er derfor litt skuffende at samlingen er så liten. Det mangler spill fra Jack Nicklaus-serien, et spill som revolusjonerte virtuell golf med sitt tre-klikk-system, noe som fortsatt brukes i sjangeren. Vi mangler også Test Drive -serien, det amerikanske fotballspillet 4th & Inches og flere andre. I stedet får vi to spill i Hardball! -serien, som føles litt unødvendige, "OL-spillene" Summer Challenge og Winter Challenge, samt basketballspillet Hoops Shut Up and Jam. Ingen av spillene har eldet godt, kontrollene er ganske brutale, og denne tidsperioden er neppe kjent for å ha et godt lydspor heller.

Heia sport!

Det eldste spillet på listen er baseballspillet Hardball!, som er et passende spill for denne listen ettersom det var en hit. Det solgte i over en halv million eksemplarer, ble først utgitt til Commodore 64 i 1985, og denne samlingens versjon er den oppdaterte Mega Drive -porten fra 1991. Så det er i det minste litt mer polert. Det kan man ikke si om forgjengeren Hardball II (som hoppet over utropstegnet). I stedet er det MS-DOS-porten fra 1990 som kom på to disketter. Hvis du liker mange piksler, er dette noe for deg, men lyden er nesten ikke-eksisterende, og de originale kontrollene er så primitive som de kan bli. Heldigvis er den tilpasset moderne kontroller, noe som er kjærkomment, og hvert spill tilbyr også en mulighet til å endre kontrollenes layout. Nå er denne versjonen av spillet penere, raskere og rett og slett morsommere. Kameraet kunne imidlertid ha trengt litt arbeid, da spillerne noen ganger faller ut av bildet når de jager en ball, men totalt sett er det et helt greit spill. Spørsmålet er likevel hvorfor de valgte å ta med oppfølgeren, spesielt en dårligere og eldre versjon enn originalen, da jeg gjerne ville ha byttet den ut med noe annet.

Oppdateringsfrekvensen i Skiing hakker som en gammel lysbildefremviser.

Neste ut er Winter Challenge og Summer Challenge fra henholdsvis 1992 og 1993. Igjen er begge fine spill, men med sine mangler. De er OS-baserte, men mangler lisens, og det er derfor de heter The Games. De er nesten identiske i utseende og struktur, bortsett fra at det ene åpenbart inneholder vinteridretter og det andre sommeridretter. Selv om det er et godt utvalg av idretter å velge mellom, er det ikke helt mulig å ha glede av dem ettersom spillene utvikler seg så sakte, og de kan hakke litt i noen idretter, så ille i noen tilfeller at skibakken på et tidspunkt sluttet å bevege seg for meg til tross for at skiløperen fortsatt kunne styres, men satt fast på samme sted... Det er litt av et slag når du har å gjøre med spill som er over 30 år gamle i sin opprinnelige form. Når det gjelder de ulike idrettene, er det i utgangspunktet alle du kan tenke deg fra OL, minus breakdance fra i fjor...

Hoops Shut Up And Jam er det beste spillet i samlingen.

Til slutt har vi det beste spillet i samlingen, som er Hoops Shut Up And Jam. Du kjenner kanskje igjen spillet fra det opprinnelige navnet Barkley Shut Up And Jam. Men da utviklerne mistet lisensen til å bruke Charles Barkleys navn, erstattet de ham med det fiktive Joe Hoops. Det er samme omslag, samme tittelskjerm, men med tittelpersonen byttet ut. Det er klassisk arkadebasketball to mot to, men NBA Jam er langt bedre enn Shut Up And Jam til tross for at det ble utgitt året før. Du får velge en spiller fra et sett med kule navn som Gunner, Wildman og T Bone, som alle har forskjellige attributter, og så parer du deg sammen med en annen karakter med et kult navn og prøver å slå de to motstanderne. Kontrollene er responsive og basketballen er rask, men det føles likevel frustrerende å spille. Lagkameraten din kan både være den beste til å håndtere en ball og den dummeste. Enten skyter de en treer fra midtlinjen eller kaster baklengs over hele banen når de er helt alene på vei mot kurven. Det er helt klart det spillet som flyter best av disse fem, og det jeg ville anbefalt hvis jeg måtte velge.

Dessverre er ikke dette en veldig god samling.

Accolade Sports Collection er en merkelig samling. Det er alt for få spill, minst ett (Hardball II, som er en dårligere og eldre versjon enn originalen Hardball) er helt unødvendig, og det er god plass til mange andre som kunne ha vært med. Ingen av spillene har eldet spesielt godt, og kontrollene føles for det meste eldgamle. Det er lett å se tilbake på retroprosjekter med nostalgi, og spillene var kanskje morsommere den gangen, men det betyr ikke at alle spill er det. QUByte, selskapet bak samlingen, har i det minste inkludert et par ting for å forbedre opplevelsen i form av tilbakespoling, muligheten til å endre innganger og forskjellige skjermstørrelser, men til syvende og sist er dette en samling som hører hjemme i fortiden. Nåtiden har gått videre.