Tomb Raider IV-VI Remastered

HQ

Det er en noe pretensiøs Tomb Raider -elsker i meg som gjerne vil prøve å argumentere for at magien, sjarmen og karismaen i denne spillserien begynte å avta med betydelig margin etter Tomb Raider II, men det er ikke sant. Jeg var av denne enkle oppfatningen helt til i fjor, da jeg i mangel av en villig frilanser gikk tilbake til alle de tre spillene i den forrige samlingen, og relativt raskt innså at alle tre spillene var, og er, av relativt høy standard. Jeg husker spesielt det tredje spillet som direkte dårlig, men ville i dag klassifisert det som klart godkjent, mens det første eventyret står som et av de mest bemerkelsesverdige spillene gjennom tidene.

Det finnes deler av Tomb Raider: The Last Revelation, spesielt, er mye bedre enn jeg husker dem som.

Jeg husker også hvor lei jeg var av den samme gamle formelen da Core Design og Eidos lanserte det fjerde spillet i serien, Tomb Raider: The Last Revelation. På det tidspunktet, tre år etter debuten til det opprinnelige eventyret, hadde jeg fått nok av den samme typen utforskning, den samme typen miljøbaserte gåter og den samme typen rigid spillkontroll. Når det er sagt, var The Last Revelation (1999) aldri dårlig, og når jeg gjenopplever det nå, har det slått meg hvor undervurdert det tross alt er. Temaet her er astrologi og hvordan stjernene styrte spesielt de gamle egypterne, og det er en velskrevet og fornuftig strukturert historie med godt gjennomtenkte manøvrer og mange virkelig smarte gåter, som vi får her. Dette til tross for at utviklingsteamet på dette tidspunktet (The Last Revelation ble laget samtidig med Tomb Raider III, noe som betyr at Core Designs hovedteam hadde blitt delt på midten og jobbet dobbelt så hardt, med dobbelt så mange spill) var helt utslitt.

Aspyr har hatt den gode smaken å beholde grunnoppskriften, men har også lagt til små funksjoner og animasjoner for å forbedre spillopplevelsen.

Dette er en annonse:

Det femte spillet i denne hyperpopulære spillserien er Tomb Raider: Chronicles (2000), og når eventyret begynner, tror man at Lara Croft er død etter hendelsene i The Last Revelation. Vi får spille oss gjennom "Lost Levels" fra Tomb Raider III og The Last Revelation via vilkårlige tilbakeblikk i et eventyr som føles helt på jordet. Raskt sammenraskede klippescener fra tidligere spill som ble melket til siste dråpe fordi Eidos krevde at Core Design skulle levere ett fullverdig spill i året, mer eller mindre. Joda, det finnes gåter som er smart planlagt, og joda, det finnes en del utforskning som jeg ikke har lagt merke til ved tidligere anledninger, og som jeg nå setter pris på i stedet for å unngå, men i det store og hele er det ganske tydelig at Core Design var lei av Lara Croft på dette tidspunktet, og at fantasien deres stort sett var brukt opp.

Den nye fotomodusen er strålende, selv om jeg har null interesse av å sitte og ta "pene skjermbilder" i et 25 år gammelt spill.

Det tredje spillet i denne samlingen er intet mindre enn det direkte latterlige Tomb Raider: The Angel of Darkness, som vi her på Gamereactor belønnet med en svak firer tilbake i oktober 2003, og ærlig talt var vi ganske så generøse, vil jeg si. For dette er et virkelig elendig spill som ikke gjør stort annet enn å frustrere. Core Design jobbet parallelt med Tomb Raider III, The Last Revelation, Chronicles og The Angel of Darkness fordi dette eventyret var basert på en helt ny versjon av deres egen spillmotor, nå optimalisert for PlayStation 2 i stedet for PlayStation, og med et annet fokus når det gjaldt gameplay. Lara var nå en Solid Snake -wannabe, som kunne snike seg fram, angripe fiender bakfra og kvele dem uten å røpe posisjonen sin, og i stedet for katakomber og enorme hulesystemer var mange av nivåene innendørs miljøer i London, noe som ikke fungerte på noen som helst måte. The Angel of Darkness var fullstendig blottet for Lara-sjarmen for snart 22 år siden ... og det er enda verre i dag.

Og det er der jeg befinner meg når det gjelder denne samlingen av spill, noe som ikke var tilfelle med Tomb Raider I-III Remastered. Disse tre spillene er ikke i nærheten av å være like gode som de tre første, hvis jeg skulle sammenligne de to samlingene. Når det er sagt, er det lett å se alle forbedringene Aspyr har gjort når det gjelder selve porteringsarbeidet. Du kan fortsatt hoppe fritt mellom den gamle grafikken og den nye, polerte. Oppdateringsfrekvensen hakker og snubler mye mindre denne gangen når du gjør disse hoppene, og overgangen mellom "Modern controls" og "Tank controls" (originalen) flyter enda jevnere, og det samme gjør de to nye animasjonene som er lagt til for å hjelpe Laras klatring. Photo Mode har også blitt utvidet og er helt suveren denne gangen.

Dette er en annonse:

Angel of Darkness er fortsatt et av de verste storspillene gjennom tidene.

Tomb Raider IV-VI Remastered er altså en vel utført jobb når det gjelder Aspyrs innsats, men de originale spillene som har fått en moderne behandling holder ikke helt mål, noe som gjør at den samlede karakteren lander på en femmer. Dette er absolutt et stykke spillhistorie, men med tanke på hvor middelmådig Chronicles er og hvor dårlig The Angel of Darkness er, har jeg vanskelig for å se hvordan dette kan bli en blockbuster.