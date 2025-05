HQ

Et nytt år, en ny start. Det er med andre ord business as usual hos EA når det gjelder hvordan de behandler sine sportslisenser, og om dette er positivt eller negativt er noe som kan diskuteres i all evighet. For Codemasters og teamet deres, som har laget F1-spill på en eller annen måte siden 2009, altså i 16 år, er det viktig at årets utgave virkelig leverer (og selger). Både seertallene og salgstallene har gått ned de siste årene, og under EA har spillserien trukket i en ikke udelt positiv retning.

Tidligere svært populære, historiske deler har blitt kansellert, og i stedet har energien blitt lagt på ting som i utgangspunktet har svært lite med sporten å gjøre. Ikke minst F1 World, som senere ble til F1 Life, samt Fanzone mode, Podium Pass og PitCoins. Dette, kombinert med det mange gamle fans beskrev som seriens dårligste kjøreopplevelse på lenge, gjorde fjorårets spill til et av de mer ujevne i serien på mange år, noe som helt klart også gjenspeiles i de dårlige salgstallene.

Nå skal ikke jeg påstå at jeg har mislykkes, men det krever neppe Einstein-intelligens for å skjønne at betydelig færre solgte eksemplarer av et spill basert på en av verdens største motorsportgrener i løpet av fem år ikke er bærekraftig. Den offisielle lisensen er neppe gratis, og arbeidet som ligger bak er kostbart, det er det ingen tvil om. Og på den fronten må jeg gi teamet mye av æren, for til tross for fjorårets fiasko, for ja, det var akkurat det det var, har de ikke sluppet opp gassen, og innsatsen i år er ganske imponerende etter omstendighetene.

Sjåførenes modeller overlater fortsatt mye å ønske.

Den mest ambisiøse utgaven hittil? Nei, så langt vil jeg ikke gå, men endringene er de største på lenge, og ikke minst har de (endelig) lagt de gamle konsollene bak seg, ettersom spillet kun utgis til PlayStation 5, Xbox Series X/S og PC, noe som igjen betyr at de har hatt mer kraft å jobbe med, noe som også merkes mange steder. Litt skarpere presentasjon, litt bedre AI, og litt mer dybde i de ulike spillmodusene, der blant annet MyTeam har gjennomgått det som best kan beskrives som en totalrenovering.

Men la oss starte med det jeg personlig, og sikkert mange av dere andre tilbakevendende fans, er mest interessert i, nemlig kjøreopplevelsen. Dette er tross alt et punkt der spillene har blitt kritisert gang på gang de siste årene. Til tross for forsøk på å finjustere hvordan bilene reagerer på alt fra vær og vind til underlag og skitten luft, føles det som om Codemasters gjentatte ganger har snublet på dette punktet. Om dette skyldes en søken etter å finne en såkalt gyllen middelvei, en balanse mellom simulering og tilgjengelighet, er vanskelig å si.

Jeg skjønner det, det er ikke en lett oppgave å gjøre alle fornøyde, men hvorfor ikke gå samme vei som de gjorde med rallyspillene sine, i hvert fall frem til EA bestemte seg for å stoppe alt arbeid knyttet til WRC. Men faktum er at jeg ikke lenger tror det er mulig å lage noe som både kan tilfredsstille hardcore-nerdene og samtidig føles varmt og innbydende for den glade entusiasten som bare vil kjøre noen runder rundt Monza i en Ferrari, en følelse som også har blitt forsterket etter å ha kjørt rundt i et antall timer i F1 25.

Men i hvert fall under løpene er spillet virkelig fantastisk.

På godt og vondt er dette mer av det samme, selv om endringene også er her og merkbare. Totalt sett er årets spill et tregere spill, noe som er en positiv endring, om enn noe som neppe vil bli lagt merke til av andre enn de som regelmessig spiller F1, år etter år. Det er imidlertid et skritt i riktig retning sammenlignet med forrige utgave, og lander et sted i farvannet mellom F1 23 og F1 24. Bilene er tilgjengelige og responsive, om enn fortsatt altfor snille og tilgivende.

Det er flott hvis du planlegger å kjøre rundt med en kontroller i hånden, men mindre spennende hvis du planlegger å spille F1 25 med mer forseggjort utstyr som ratt og pedaler. Det er verdt å understreke at selv om jeg er en stor fan av sporten i det virkelige liv, er jeg langt mer avslappet som spiller. Kontrollene har aldri vært gode nok for meg, og mine observasjoner og tanker om kjøreopplevelsen er utelukkende basert på det. Men når det er sagt, kan jeg likevel oppleve spillet som en smule mer arkadeaktig enn realistisk.

Fortauskanter og ujevnheter er tonet ned fra i fjor, og bilene føles generelt mye mer plantet langs veien. Ikke minst i høye hastigheter hvor veigrepet virkelig merkes, i positiv forstand, mens det like raskt faller bort i lavere hastigheter. På samme måte har også områdene utenfor banen blitt mer straffende. Ikke i den forstand at du mister all fart ved å kjøre i sanden eller gresset, men snarere i den forstand at du mister praktisk talt alt veigrep, kontrollert vannplaning om du vil. Hadde jeg ønsket en mer realistisk tolkning, hadde dette fungert utmerket, men som et kompromiss er dette helt greit.

Tonemapping har blitt brukt flittig for å få tak i dagslyset under løpene.

Dessverre kan jeg ikke si det samme om værets innvirkning på løpene og bilene. Fjorårets F1-spill var allerede altfor forsiktig på den fronten, noe som F1 25 har arvet, og selv om løp i regnvær absolutt ser dramatiske ut, gjenspeiles det ikke nok i selve kjøringen. Er det mer utfordrende, absolutt. Men neppe i nærheten av så mye som det burde være. I tillegg er sikten gjennom spruten fra biler foran altfor god.

Intensiteten og følelsen av å balansere på kanten mellom kontroll og katastrofe uteblir rett og slett, noe jeg kan synes er veldig trist. Det som er tydelig er at det fortsatt er mye som kan forbedres, for selv om kjøreopplevelsen har blitt oppdatert og frisket opp, føles det mer som et skritt sidelengs enn som en reell forbedring. Om noe, er spillet sannsynligvis mer tilgjengelig enn det noen gang har vært før, og selv om jeg personlig ikke har så mye imot det, er jeg ikke sikker på at det er noe som vil glede de mest hardcore simulatornerdene der ute.

Men om kjøreopplevelsen er litt status quo, har banene fått en stor overhaling. Eller, en håndfull av dem, for å være mer presis. Ved hjelp av LiDAR-skanning har Codemasters gjenskapt detaljer som høydeforskjeller, fortauskanter, kurveradier og nabomiljøer med kirurgisk presisjon. Dette har hatt stor innvirkning på baner som Suzuka, Melbourne og Miami, som sammen med den nye sesongen av Braking Point faktisk er spillets store trekkplaster. Drømmen hadde vært om Codemasters -teamet fikk lov til å oppdatere alle banene i spillet på denne måten, men tid koster penger, og hvis F1 fortsatt eksisterer under EA-paraplyen neste år, bør vi kunne glede oss over ytterligere en håndfull LiDAR-scannede baner.

Nå kan du dekorere fine kjøretøy, hvis du er interessert i den slags.

En annen av de store snakkisene på F1 25 har vært muligheten til å kjøre med reversert layout, noe som nå for første gang faktisk er mulig på for eksempel Silverstone og Zandvoort. En gimmick kan det virke som, men faktum er at det endrer løpene ganske mye, og med Silverstone som eksempel er det lagt til en ekstra DRS-sone når man kjører reversert layout. Klassikere er kanskje klassikere, men det er ikke til å stikke under en stol at de endrede forholdene faktisk gir nytt liv til disse banene.

Dessverre er det bare tre baner totalt som i utgangspunktet er tillatt å kjøre baklengs, de nevnte Silverstone og Zandvoort, samt Red Bull Ring i Østerrike. Datamotstanderne har også blitt trent opp på disse, og personlig kunne jeg ikke oppleve noen stor forskjell i hvordan AI-en oppførte seg på de baklengs banene sammenlignet med når jeg kjørte dem "normalt". Uansett er det et morsomt og kjærkomment tillegg, men som jeg igjen skulle ønske det var mer av.

Men årets store trekkplaster, og den absolutt viktigste grunnen til å faktisk bruke penger på F1 25, er helt klart Braking Point. Ja, den overdramatiske, men vanvittig underholdende historiemodusen er tilbake for en tredje sesong etter å ha vært fraværende i F1 24. Nok en gang er det det fiktive Konnersport som står i sentrum, og historien fortsetter omtrent der den slapp forrige gang. Kjente navn som Aiden Jackson og Devon Butler er tilbake, men får også selskap av nye karakterer, komplett med en Drive to Survive-verdig fortelling som det virkelig er vanskelig å rive seg løs fra.

Årets biler føles mer plantet langs banen og reagerer mindre på fortauskanter og ujevnheter. Er det en god ting? Jeg er ikke helt overbevist.

Som forventet er det både interne og eksterne konflikter, og dramaet er gjennomgående i høy hastighet. Det er et perfekt avbrekk fra den ellers tørre og seriøse racingen som spillet representerer, akkurat like bra som vi husket det, og takket være de velkomponerte sekvensene, de forbedrede ansiktsanimasjonene og det troverdige, men muligens litt overdrevne skuespillet. Denne tredje sesongen av Braking Point er virkelig, virkelig bra, og noe som burde være en tilbakevendende del av spillet, år etter år. På dette punktet har Codemasters virkelig lyktes, og det er noe flere racingspill burde lære av og inkludere.

Som tidligere nevnt er MyTeam også tilbake, men har endret seg ganske mye i forhold til tidligere år. En kjærkommen totalrenovering av det som har eksistert siden 2020 og som allerede føltes ganske kjedelig i fjor. Spillmodusen, som ganske enkelt har fått navnet "MyTeam 2.0", innebærer nå mer enn bare å velge farge på bilen din og ansette en lagkamerat. Det lar deg endelig bygge et lag fra bunnen av, eller hvis du ønsker det, ta over et eksisterende lag som Konnersport eller APXGP. Ja, F1-filmens fiktive lag er også her.

Borte er følelsen av å være en glorifisert Career -modus, her blir du tvunget til å balansere budsjetter, administrere ansatte og ta mange beslutninger som kan avgjøre utfallet av en hel sesong. Hvordan skal bilen utvikle seg, og hvilke sponsorer vil du ønske velkommen inn i teamet? Dette er bare noen av spørsmålene du må ta stilling til, samtidig som du må holde et øye med det Codemasters kaller Fan Rating, som er omtrent det det høres ut som, en konkurranse om å være så velrenommert og attraktiv som mulig, noe som i sin tur også påvirker flere av de andre elementene. Skal man tiltrekke seg de mest prestisjefylte sponsorene, må man også ha et veldrevet lag.

F1 25 er i beste fall virkelig blendende og oppslukende.

Bil- og førerutviklingen er nå også delt opp, noe som tvinger deg til å ta smarte valg om hvordan og hvor du faktisk bruker de tilgjengelige ressursene dine. Det er ikke en skikkelig F1 Manager, men det er ingen tvil om at Codemasters har sett tilbake en eller to ganger på den nå (dessverre) nedlagte serien og meislet ut noen av de beste bitene. Selv om MyTeam 2.0 ikke tilbyr det samme dypdykket som Frontier Developments' motstykke, er det mer enn nok til i det minste å tilby noe markant annerledes enn å bare kjøre rundt runde etter runde bak rattet.

Når det gjelder presentasjonen, er det nok en gang Ego -motoren som står for hestekreftene, og som tidligere år ser F1 25 veldig bra ut, spesielt på en datamaskin med nok ytelse til at spillet virkelig kan vise muskler. Med Path-Tracing kan det se fryktelig spektakulært ut, og det er noe som i skrivende stund er helt eksklusivt for PC. Konsollspillere må derimot klare seg uten det, og det har ikke vært snakk om noen PS5 Pro -oppdatering (så langt), så vi får se hva som skjer i fremtiden på den fronten.

Det som imidlertid kan nytes på alle plattformer, er den generelt forbedrede belysningen. F1-spillene har absolutt sett latterlig bra ut i lang tid, og Ego -motoren har gjentatte ganger malt fantastisk dramatiske scener i ettermiddagslys, tidlig morgen eller sen kveld. Men av en eller annen grunn har sterkt dagslys vært et område der spillet har hengt etter og føltes direkte underveldende visuelt. Codemasters har nå endelig rettet opp dette, og ristet av seg det litt tegneserieaktige utseendet som tidligere F1-spill har lidd av i dagslys. Forskjellen er håndgripelig og mye verdsatt, for ikke å nevne at F1 25 nå føles mye mer ensartet grafisk.

Bremsepunkt 3 er spillets absolutte høydepunkt.

Likevel har også lyden fått et løft, ikke at den på noen måte var dårlig før, men nå er enda flere autentiske lydklipp fra tidligere løp inkludert, og variasjonen er større enn noensinne. En liten, men ikke ubetydelig oppgradering som også gjør sitt for å forbedre opplevelsen. Jeg vil si at motorbrølet er litt mer distinkt i F1 25, og tonemessig opplever jeg en litt større forskjell mellom for eksempel Ferraris motor og Mercedes' motstykke.

Men når alt kommer til alt er det største spørsmålet, det evige, om årets spill er verdt å investere i hvis du allerede eier F1 24. Eller 23, for den saks skyld... Som alltid er dette svaret basert på hvor interessert og besatt du faktisk er av sporten, og om du kommer til å tilbringe mange timer på nettet med å kjøre mot andre likesinnede. Kjøreopplevelsen er fortsatt litt av et spørsmålstegn, og jeg synes ikke datamotstanderne har blitt særlig mye bedre sammenlignet med i fjor heller. Å dykke inn i svinger fungerer dessverre fortsatt litt for bra, og AI-en er ganske snill når det gjelder å rygge for å unngå kollisjoner.

På samme måte la jeg merke til noen ubehagelige og tilsynelatende tilfeldige feil, blant annet at fortauskanter forårsaket det som best kan beskrives som en aggressiv og eksplosiv allergisk reaksjon, noe som ved mer enn én anledning resulterte i et besøk i grusen eller inn i en barriere. Det er neppe en dealbreaker, ettersom dette har vært tilbakevendende de siste årene, men det er likevel trist at det kan oppstå, og under feil omstendigheter ødelegge ganske mange timers spilling.

Regn og sludd føles fortsatt for lett å overvinne.

Visst, Rewind -funksjonen er der (kanskje av en grunn?), men dette burde ikke være noe problem i det hele tatt. Et resultat av begrenset tid til spilltesting og en stram tidsplan? Ja, sannsynligvis, men vi kan forvente noen oppdateringer ved og kort tid etter lansering som bør fikse de verste problemene. Hvor mye av kjøreopplevelsen som vil endre seg, tør jeg likevel ikke si.

Men innholdsmessig er det absolutt ingenting å klage på. Braking Point i seg selv er ærlig talt grunn nok til å åpne lommeboken, og selv den totalrenoverte MyTeam er verdt pengene. Spillet er kanskje dyrere enn i fjor, men for de som følger med på sporten eller har hoppet over det forrige spillet, er dette en ypperlig anledning til nok en gang å dyppe tåa i verdens raskeste motorsport, for F1 25 er enormt underholdende, selv om det definitivt er rom for forbedringer.

Du finner neppe opp hjulet på nytt her, og hadde det ikke vært for Braking Point og de nye LiDAR-skannede banene, ville det ærlig talt vært vanskelig å anbefale F1 25 til noe annet enn de mest dedikerte. Og med fare for å høres ut som en ødelagt plate, er min endelige konklusjon omtrent den samme som i fjor. Trenger det å komme en ny F1 hvert år? Nei, absolutt ikke. Men jeg er unektelig takknemlig for den innsatsen som Codemasters faktisk har gjort her, og F1 25 er tross alt den mest komplette og mest absorberende representasjonen av sporten du kan få på PC eller konsoll til dags dato. Det er bare synd at det er et ganske enkelt og lite realistisk spill, og hvis du skal spille det bør du være forberedt på en del bugs. Ikke minst på PC...