Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune viser alt som er rett og galt med Ubisoft, sjangeren ... og bransjen?

Da jeg anmeldte Star Wars Outlaws: Wild Card DLC i slutten av november, sa jeg at det representerte A New Hope for det første åpne verden-spillet i en galakse langt, langt borte. Innholdet i seg selv var ganske bra: variert, annerledes, til og med glamorøst... Men de ulike oppdateringene og oppdateringene frem til da, Massive -teamets harde arbeid (som jeg vet var slitsomt), var likevel ikke nok til å levere en helt finpusset og feilfri opplevelse.

Spol frem til nå, i slutten av mai, når den andre og siste DLC eller utvidelsespakken for Star Wars Outlaws, med tittelen A Pirate's Fortune, har blitt utgitt, og jeg befinner meg i samme situasjon: lignende innhold som den forrige og et spill som fremdeles ikke fungerer som det skal. Og ni måneder etter utgivelsen beklager jeg, men det er mye mindre akseptabelt. Og det gjør vondt, og det irriterer meg, fordi jeg elsker dette spillet, men feilene jeg opplevde overskred kategorien morsomme ting du ler av og gikk så langt som å krasje spillet, måtte lukke programvaren og laste inn forrige lagringspunkt på nytt for å komme videre. Flere ganger.

Det er noen alvorlige minnelekkasjer og problemer, fordi du merker at visse elementer ikke lastes inn i det hele tatt, og spillet blir begrenset, som om det var avskåret fra funksjoner. De to sterkeste tilfellene var på høyden av kampen, midt i kampene før slutten av en viktig del for å fremme historien. I tilfelle du holder ut det samme, var den første like før du flyktet fra fengselsområdet med Hondo Ohnaka i Trailblazer, i søkeområdet "Deaktiver gravitasjonslåsen", på landingsplaten til Khepi Tomb. Den andre, tilbake i dette scenariet allerede forkledd som Rokana Raider, når du må åpne barrieren for å snike deg inn i Stingers kvarter. Som det allerede skjedde i basisspillet, er det plutselig umulig å samhandle med R3 på den aktuelle konsollen, men det er så ødelagt at du ikke kan bytte våpen, eller til og med sette spillet på pause for å laste inn forrige punkt. Du må lukke spillet helt fra PS5 Start-menyen ...

Dette forstyrrer naturligvis fornøyelsen og må fordømmes. Det kan ikke tillates på dette tidspunktet, så mye som jeg liker alt dette ekstra eventyret har å tilby. Faktisk er de mindre feilene fortsatt der, inkludert karakterer som setter seg fast eller klipper eller absurde reaksjoner fra fiendens AI. Jeg kom til og med til en Imperial terminalleir på Tatooine der stemmen til en Imperial -soldat av en eller annen grunn satt fast på en løkke, som om han gryntet etter en skade. Skrikene hans ble gjentatt i ti minutter i alle høyttalerne, noe som gjorde det umulig å finne ham for å gjøre slutt på lidelsene hans (og våre). En grotesk og svært irriterende sekvens som jeg ikke ønsket å avslutte for ikke å ødelegge oppdraget mitt.

Hvis du vil fortsette å lukke øynene for alt dette, er A Pirate's Fortune en pakke med aktiviteter og verdifullt innhold. I likhet med Wild Card, er det avhengig av et sammensurium av seksjoner med varierende dynamikk, en slags "gameplay greatest hits" av alt som kan gjøres i dette spillet, noe som er mye. Selvfølgelig, til skade for Sabacc -kortene, så fremtredende i skipskasinoet i forrige DLC, er det andre alternativer som plattformseksjoner, shoot-outs, infiltrasjon, og fremfor alt en fornyet vekt på romkamper.

Sistnevnte gir til og med muligheten til å styre et annet skip enn Trailblazer, det som Rokana Raiders bruker. I likhet med en B-Wing, er håndteringen og de forskjellige mulighetene (f.eks. å motstå ionisering spektakulært i stjernetåker og til og med utnytte dette til din fordel), kombinert med nye smugleroppdrag knyttet til en ny affinitet og omdømmegren med Miyuki Trade League, som igjen betyr nye lasteromsoppgraderinger for selve Trailblazer, noe som gir noen gode ... ehem, stjernekriger. I mitt tilfelle har det også fungert som et betydelig fyllstoff og en unnskyldning for å fortsette å spille selv etter å ha fullført Hondo Ohnaka-buen.

Innholdet tar deg også med til et nytt system, Khepi, som begrenser seg til en romstasjon (The Carrier's Fortress) og plottets krateromgivelser, og gir deg dermed ikke en ny planet. Uansett er historiene rundt sivilisasjonen deres interessante, og all tilleggstekst er av høy kvalitet. Selv om "skurken", Stinger Tash, er svak, opprettholder Hondo Ohnaka sin karisma i god Jack Sparrow-stil. Det er mye å lære om pirat- og smuglerlivet generelt, og Star Wars Outlaws er fortsatt den beste videospillgjengivelsen av hele Lucas-universet, med noen virkelig vakre nye scener å undre seg over.

Når det er sagt, er det heller ikke noe virkelig banebrytende i de drøye fire timene jeg har spilt A Pirate's Fortune. Rokanas skip er begrenset til Khepi-systemet fordi det ikke kan hoppe inn i hyperrommet, og etter å ha lett etter smuglergods og kvittet seg med noen bevingede skapninger, vil du heller gå tilbake til din kjære, oppgraderte Trailblazer og til ND-5, som har en litt repeterende rolle denne gangen. Jeg angrer ikke på at jeg spilte denne DLC-en, og jeg hadde det ganske bra, men jeg er ikke gal på den, og vi kan heller ikke akseptere at den forblir så ødelagt. Med Star Wars Outlaws nylig portet til PS5 Pro og kommer snart til Nintendo Switch 2, er et av de store problemene med Ubisoft, åpne verdensspill og bransjen generelt nok en gang tydelig: ambisjonene kommer ut av kontroll i en hast, og det som kan være storslått forblir bare "stort" for lenge.