The Division 2: Kampen om Brooklyn

HQ

HQ

Du må finne en halvveis savnet person. Du vet hvor hun er, og du tar en snarvei gjennom kloakksystemet i Brooklyn. Plutselig, ut av det blå, kommer en tenåring løpende mot deg og roper om hjelp, og før du rekker å reagere, har fire psykopater i brannmannsklær og med flammekastere forvandlet barnet til slagg. Og slik begynner denne DLC-en.

Battle for Brooklyn er et nytt sted for The Division 2, og det er vakkert utført, om enn ikke spesielt stort, med et sterkt fokus på en av fraksjonene du tidligere har kjempet mot. Andre er imidlertid andre steder, og New York generelt har blitt invadert på nytt. Det er med andre ord mye ekstra innhold, men å kalle det nytt er kanskje en overdrivelse.

Det er greit. The Division 2 er et ganske bra plyndrings- og skytespill, og med mindre jeg har gått glipp av noe, kan du nå bære enda flere ting i den fancy ryggsekken din. Og siden jeg for det meste har spilt det med nye karakterer i forkant av utvidelsen, hadde jeg glemt hvor mektig min primære karakter hadde blitt.

Dette er en annonse:

Det var kanskje litt overraskende å se en DLC nå, siden spillet tross alt er mer enn seks år gammelt. Men det er fortsatt visuelt fantastisk, vanvittig detaljert, og jeg tror virkelig at jeg er i New York. Det eneste som mangler - og noe som det første The Division kanskje fortsatt gjør bedre - er antallet sivile NPC-er. Uansett hvor mange mennesker som har blitt utslettet, vil det i en by med over åtte millioner mennesker være ganske mange i gatene som løper rundt og samler det de kan. Det hele virker litt for øde, og det hadde vært kult om sivile hadde ruslet rundt og ikke bare vært gisler som ventet på å bli befridd.

Hvis du har spilt The Division 2 før, vil du finne en mer optimalisert håndverksmeny, men med mindre det er noe jeg ikke har låst opp, er du fortsatt begrenset til to av de kraftigste våpnene og utstyret. Resten må samles som komplette sett.

Mange ting krever fortsatt litt hjernekraft: kasser må åpnes, låser må slås i stykker, elektroniske kontrollpaneler må utslettes. Å ta kontrollpunkter er velkjent, men generelt i et mer åpent design, slik at de kan angripes fra flere punkter og vinkler samtidig, noe som er både bra og dårlig, fordi de også må forsvares. Jeg irriterer meg imidlertid voldsomt over ett bestemt oppdrag der automatiserte rakettkastere - som normalt krever at energikilden identifiseres og skytes fra hverandre - er noe urealistisk usårbare, ettersom du ikke kan identifisere noe som helst fordi du umiddelbart blir drept uten særlig sjanse til å komme deg videre. Ellers er de fleste kampene og scenariene på forventet høyt nivå.

Dette er en annonse:

Som tidligere er fortellingen basert på historiedrevne oppdrag, kombinert med små sideoppdrag. Er du av typen som samler på Trophies/Achievements, er det virkelig mye å gå i gang med. Dessverre er fortellingen også ganske dystopisk - spesielt med tanke på at vi i 2020 lo av tanken på en ødeleggende pandemi som kunne tvinge et helt land i kne, eller en inkompetent og korrupt president som kunne kaste et land ut i kaos - ja, det er noen refleksjoner og perspektiver på den virkelige verden som Ubisoft tydeligvis har lagt inn i spillet med full hensikt. The Division 2 er blitt litt for realistisk, litt for raskt. Nå mangler vi bare en fremmed makt å invadere ... men det har spillet allerede i form av Black Tusk.

Det er to ting. For det første er det helt klart mange spillere som har kommet tilbake. Når du er på et lag med folk som vet hva de gjør, er det flott å komme seg gjennom innholdet i en kompetent gruppe, men samtidig er det litt problematisk, ettersom spillet skalerer seg selv deretter og fiendene strømmer inn. Det gir imidlertid en mye bedre følelse av hva som faktisk er en konflikt på størrelse med en mellomstor borgerkrig, i stedet for at det ofte bare føles som om du er en del av en gjengkonflikt i en liten by. For det andre er det noen ting fra grunnspillet som viser seg å være litt annerledes enn forventet. Det er ikke akkurat en retcon, men mer at det finnes lag og alternative vinklinger som du kanskje ikke hadde tenkt på. Eller for å si det på en annen måte: Det er ikke bare Johnny Somali som har problemer med DeepFakes, det har også noen av hovedpersonene i historien her.

Jeg har hatt det gøy med spillet. Hvis du haster deg gjennom det - noe som er lett hvis du allerede har en topputstyrt agent til rådighet - er du ferdig på 6-7 timer, mens det fort tar 10 timer hvis du vil se alt. Og i tillegg kommer alle de nye stedene, mulighetene, sideoppdragene i hovedområdet i New York, og en ny invasjonsmodus på toppen av det hele. Kort sagt: Kombinert med den siste oppdateringen er det lett nok nytt innhold til mange ekstra timer med spilling.