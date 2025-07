HQ

Antro er det første spillet fra den lille spanske utvikleren Gatera Studio, som primært består av en gruppe unge spillutviklere. Prosjektet startet under covid-19-pandemien i 2020, kort tid etter at de unge utviklerne hadde gått ut av universitetet. De hadde ingen erfaring med spillutvikling, men de hadde en drøm om å "bringe undergrunnskulturen inn i spillverdenen", og resultatet er det lille spillet Antro.

Etter The Collapse har bare 1 % av menneskeheten overlevd, og de har blitt tvunget til å søke tilflukt under jorden. Under Barcelonas gamleby ligger Antro, et skittent og mørkt hull som er delt inn i flere geografiske lag. Innbyggerne på de laveste nivåene kjemper for å overleve ved å utføre tvangsarbeid i fabrikkene, mens de på de høyere nivåene hersker over den nye underjordiske verdenen.

Antro Den underjordiske verdenen styres av et totalitært system, ledet av et selskap basert på teknologisk overproduksjon, La Cúpula. Ytringsfriheten er sensurert, kunst og musikk er forbudt, men opprøret lurer rett under overflaten.

Du tar rollen som Nittch, en slags kurér i den mørke underverdenen, som skal levere en pakke til en mystisk og ukjent mottaker. Men etter hvert som Nittch beveger seg gjennom Antro, oppdager han at pakken kan bidra til å stoppe det mektige selskapet som kontrollerer hele hans verden.

Antro har, uten videre sammenligning, mye av den samme energien som Inside. Du beveger deg vanligvis fra venstre mot høyre, hopper og unngår hindringer, og bekjemper droner og roboter mens du beveger deg fremover mot pakkens destinasjon. Der Antro skiller seg vesentlig fra Inside, og andre spill i denne sjangeren for den saks skyld, er i spillets såkalte "music levels".

I disse nivåene blir spillet en kombinasjon av et rytmespill og en auto-runner. Til lyden av skikkelig kul og tung spansk hiphop og elektronisk musikk må du nå løpe og hoppe og skli over og under hindringer i takt med musikken. Det er her spillet er på sitt beste, og banene og musikken flyter sammen til en helhet.

Nå som vi er inne på musikk, la oss ta en titt på lydsporet, som er et av de viktigste aspektene ved et spill av denne typen. Som nevnt er det et veldig kult og tungt lydspor, med kul spansk hip-hop (dvs. med spansk vokal) og elektronisk musikk. Lydsporet er utvilsomt det som bærer spillet, for det er virkelig godt gjennomført, og den originale spanske vokalen i hiphop-låtene gjør noe godt for stemningen i spillet.

Hvis Antro ikke hadde hatt dette kule lydsporet, ville det vært en helt annen opplevelse. Isolert sett er det ikke et veldig bra spill, og det er tydelig at det er produsert av et nytt team. Animasjonene er stive, grafikken er enkel, og kontrollene er tunge og upresise, men når spillet blir en kombinasjon av en auto-runner og et rytmespill og åpner opp for det kule lydsporet, fungerer det.

Jeg fullførte Antro to ganger i løpet av anmeldelsesperioden. Første gang vil jeg tippe at det tok rundt 80 minutter å fullføre, og andre gang tok jeg tiden, og det tok 67 minutter. I denne gjennomspillingen fant jeg 11 av de 15 skjulte gjenstandene som var spredt rundt omkring, og hvis du vil finne dem alle, bør du kanskje legge til 10 minutter. Antro er et veldig kort spill.

Antro er Gatera Studios baby. Det er deres første spill, og de har jobbet med det i flere år. Den typen dedikasjon kan man bare beundre. Antro koster litt over £12 (avhengig av hvilken plattform du spiller på), så hvis du har lyst på et særegent lite indiespill med et førsteklasses lydspor, bør du sjekke ut Antro. Det er verdt den korte spilletiden - og du hjelper samtidig en liten, ny utvikler. Du kan også sjekke ut gratisdemoen, som er tilgjengelig for nedlasting på Xbox Series X/S, PlayStation 5 og PC.