En gang på slutten av 90-tallet spilte jeg Interplays Fallout på mine foreldres PC uten å forstå noe som helst, for jeg hadde så vidt begynt på skolen. At jeg ikke forsto noe som helst den gangen gjorde imidlertid ingenting, for når jeg ser tilbake var det på et tidspunkt da min kjærlighet til spill var på et tidlig stadium, og da jeg vokste opp og begynte å forstå mer og mer hva min kjærlighet til spill i det hele tatt innebar, forstod jeg også Interplays to første Fallout -spill i større dybde. Å ha disse klassikerne som inspirasjon var derfor noe som vekket min nysgjerrighet på utvikleren Dustwind Studios, men dessverre er Dustwind: Resistance et evig helvete fra start til slutt og til tider det verste spillet jeg noen gang har spilt i hele mitt liv.

Dustwind: Resistance sin innledende prolog er utrolig langtrukken og flat.

Det hele begynner med at vår unge hovedperson Jack og hans venninne Amanda vokser opp på en fredelig gård sammen med faren sin. Mange år senere har de giftet seg, og gården forvandles raskt til et mareritt. Den blir angrepet av bevæpnede menn, og de fleste av innbyggerne blir myrdet, der Jacks kone Amanda er et av ofrene. Jack, som bare var en enkel bonde, sverger nå å hevne sin kone og hele landsbyen, og sammen med hunden Diesel drar han av gårde for å finne de skyldige, anført av lederen Warlock, for å ta hevn.

Vår hovedperson Jack ønsker ikke noe annet enn å hevne seg på Warlock og gjengen hans for drapet på hans kone Amanda.

Selv om hevn som motivasjon har blitt brukt en milliard ganger før i alle former for media, er det en grunn til det. Hvis det gjøres godt, kan man bygge en hel historie rundt det, men dessverre mister Dustwind: Resistance meg helt fra begynnelsen. Alt dreier seg om at Jack mister sin kone Amanda og vil hevne henne, men dessverre får vi aldri se henne som voksen. I stedet får vi bare vite (etter å ha lett etter henne) at hun allerede er død, noe Jack av en eller annen grunn bare aksepterer, og han tar seg ikke engang tid til å sørge eller delta i begravelsen hennes, men tar bare med seg hunden sin og drar. Spillets innledende prolog ender dermed som et eneste stort spørsmålstegn for meg, noe som er synd, for før det var det et glimt av håp om at dette ville bli fulgt opp på en bedre måte der i det minste spillets plot kunne få feste.

De fleste områdene er utrolig langtrukne og tar en evighet å komme seg gjennom, ettersom karakterene dine knapt kan løpe.

Allerede før spillet starter, er det verdt å nevne at jeg støtte på et problem med Dustwind: Resistance. Siden jeg anmelder det på Xbox Series X, er det umiddelbart klart at dette spillet først og fremst ble designet for PC. Grensesnittet er ekstremt lite og designet for å studeres på nært hold, snarere enn på avstand i sofaen. Dette er imidlertid vanligvis ikke et problem med konsollspill, ettersom du nesten alltid har muligheten til å forstørre grensesnittet etter behov. Med Dustwind: Resistance er dette imidlertid ikke mulig, noe som betyr at jeg har vært tvunget til å sitte mye nærmere TV-en enn jeg vanligvis gjør, og se ut som en hundreåring som har mistet brillene sine.

Dustwind: Resistances brukergrensesnitt er designet for PC-er og kan ikke tilpasses konsoller, noe som gjør det vanskelig å lese.

Akkurat som i de tidligste Fallout -spillene (der Dustwind: Resistance også har spor av Fallout Tactics: Brotherhood of Steel i seg), er det et isometrisk perspektiv rett ovenfra som gjelder i en postapokalyptisk verden. Det siste føles imidlertid mer som en ettertanke, og det er ingen hendelse som forklarer hvorfor verden er som den er, men siden Dustwind: Resistance er en oppfølger til Dustwind: The Last Resort, som jeg aldri har spilt, er det mulig at dette blir klargjort der. Det er også mulig å sette spillet på pause og navigere rundt i verden, slik at man får mer tid til å ta avgjørelser i mer hektiske kamper der fiendene blir for mange.

I tillegg er det lette rollespillelementer der du kan oppgradere karakterene dine og et klassebasert system der for eksempel hovedpersonen Jack er best som mekaniker, og hunden hans Diesel er god til å snuse opp og oppdage miner som han kan desarmere slik at ingen av karakterene dine støter på dem. Miner er også en del av arsenalet ditt, i likhet med alt fra feller til granater, hagler, flammekastere og pil og bue. Det er altså et stort koldtbord å velge mellom, men dessverre er det ingenting som føles godt å bruke. I tillegg er det unødvendig å kjøpe noe fra butikkene i spillet, da du alltid kan klare deg fint ved å finne nye våpen og andre gjenstander ute i verden.

Det finnes et bredt utvalg av våpen og tilbehør, men ingen av dem er morsomme å bruke.

Et stort problem som er gjennomgående i Dustwind: Resistance er at utviklerne har laget relativt store kart, noe som er irriterende fordi man knapt kan jogge og det tar en evighet å komme seg fra punkt A til punkt B. Dette blir enda verre i andre halvdel av spillet når utviklerne har bestemt seg for å dra ut spillet med det ene sideoppdraget etter det andre, som ikke kan hoppes over. På et tidspunkt er det av en eller annen grunn ekstremt viktig å finne noens bortløpte hund i en hule, noe som må gjøres for at han skal bli glad nok til å senere la deg kjøpe ting i butikken hans, ting som du uansett aldri gidder å kjøpe, ettersom de kan finnes gratis veldig enkelt ute i verden. Det er også ekstremt lett å sette seg fast på ulike objekter rundt om i verden, og Dustwind Studios baserer seg for mye på at du hele tiden må åpne et kart for å se hvor du er, noe som hadde vært greit hvis det var til hjelp, men det er det sjelden.

For å gjøre vondt verre er spillets AI katastrofal, med følgesvenner som løper rett inn i miner foran seg selv om hunden din Diesel har oppdaget dem, fiender som skyter gjennom vegger, spillkontrollen som er utrolig klønete og ikke tilpasset konsoller, og hver gang Dustwind: Resistance gjør noe så enkelt som å lagre automatisk, hoster spillet som om det er i ferd med å krasje, noe det dessverre også har gjort flere ganger ved andre anledninger.

Menyene er ekstremt klønete og dårlig tilpasset konsoll.

Siden Dustwind: Resistance er et utfordrende spill (med fem ulike vanskelighetsgrader), anbefales det at du lagrer ofte. Dette gjør at man sjelden mister mye spilletid, men det er selvfølgelig irriterende når det krasjer. Like irriterende er det når du får i oppgave å drepe alle fiendene i et rom flere ganger, og når du har gjort det, skjer det ingenting. Spillet tror at noen fiender fortsatt er der, men innser så at det ikke er tilfelle, og plutselig kan man gå videre etter å ha lurt i noen minutter på om man har gått glipp av noen. Ved flere anledninger har fiender også satt seg fast, hovedsakelig i trapper, men også i vegger og andre objekter, og når de sitter fast der, kan du ikke skade dem. Andre irriterende momenter er skygger som spretter inn og ut av bildet når man zoomer ut på kartet, tidvis lange innlastingsskjermer, og stealth-oppdrag der man blir oppdaget selv om ingen er i nærheten.

Stealth-oppdragene byr på litt variasjon, men er helt ubrukelige, ettersom du som oftest blir oppdaget selv om det ikke er noen i nærheten.

Så langt har det selvfølgelig bare vært negativt, men finnes det ikke noe lys i mørket som er positivt? Jo, det gjør det faktisk. Selv om Dustwind: Resistance ikke har noen stemmeskuespillere i spillet, har vår hovedperson Jack en stemme i spillets slideshows som gir litt kontekst mellom de elleve forskjellige oppdragene i spillet. Han gjør en relativt god jobb, og hunden Diesel er også en hyggelig følgesvenn (når han ikke er i veien på trange steder) og minnet meg umiddelbart om Dogmeat i Fallout.

Spillets progresjonstre er også relativt nyttig og morsomt å eksperimentere med for å gjøre karakterene dine bedre. Utviklerne prøver å gjøre andre halvdel av spillet mer spennende ved å introdusere et kjøretøy du kan bruke for å komme deg rundt, og den innledende historien, selv om den er klisjéaktig, starter som nevnt relativt spennende, men faller til slutt flatt fordi du aldri føler noe for kvinnen du skal hevne. Til slutt, når rulleteksten ruller, føles ingenting verdt det etter de 15 timene det tok å komme seg gjennom Dustwind: Resistance.

Introduksjonen av kjøretøy er sårt tiltrengt, men kommer for sent, noe som betyr at nivåene før det tar en evighet å komme seg gjennom til fots.

Hovedårsaken til dette er at din kone Amanda viser seg å ha overlevd det første angrepet på gården. Det høres kanskje ut som en stor spoiler (og det er det på sett og vis også), men siden Amanda er avbildet på spillets omslag og i reklamematerialet i forkant av lanseringen, har jeg bestemt meg for å ta det med her, for det er en veldig merkelig prioritering fra utviklernes side. Det vil ikke komme som en overraskelse for de som fulgte spillet før lanseringen, men for meg, som gikk inn i det helt i blinde, var det absolutt en overraskelse. Men siden jeg aldri brydde meg da hun "døde" i begynnelsen av spillet, kunne jeg ikke bry meg mindre da hun plutselig kom tilbake. Det var bare et skuldertrekk, men jeg fikk i det minste svaret på hvorfor Dustwind Studios valgte å ikke vise din døde kone i begynnelsen. Det var imidlertid en fryktelig klønete måte å få oss til å akseptere at Jack ikke engang vil se sin egen kones begravelse - som resten av landsbyen deltok i - men at hevnen for henne likevel måtte gjennomføres. Det hadde selvfølgelig ikke vært mye til spill om Jack bare hadde gått i begravelsen som alle andre i hans situasjon ville ha gjort, men selv om jeg burde ha gjettet at Amanda ville komme tilbake siden hun er på spillets omslag, ser hun helt annerledes ut i spillet enn på omslaget.

Din kone Amanda fungerer best som snikskytter og støtte, men hennes tilbakekomst fra de døde ble håndtert ekstremt klønete av Dustwind Studios.

Til slutt er det veldig lite jeg kan anbefale om Dustwind: Resistance. Det krasjer flere ganger, kontrollen er utrolig klønete og dårlig optimalisert for konsoller, noe som også gjelder grensesnittet og menyene, det er mange våpen, men de er kjedelige å bruke, historien mister deg helt fra begynnelsen, musikken og fiendene er repeterende, den postapokalyptiske verdenen føles som en ettertanke, spillets AI er ubrukelig, fiender setter seg fast i vegger, og du kan knapt jogge i enorme baner som føles altfor lange og langdryge som følge av dette.

Tålmodigheten min har blitt testet mer enn i noe annet spill på veldig lenge, og mitt enkle råd er å unngå dette spillet så mye som mulig. Hvis du vil ha et postapokalyptisk isometrisk perspektiv og en verden å utforske, vil jeg heller anbefale Interplays Fallout -spill, som gjorde dette mye bedre tilbake på 90-tallet. Hvis disse titlene føles utdaterte, er Wasteland et mer moderne eksempel som passer mye bedre. Et rimelig morsomt ferdighetstre, en skirmish-modus ved siden av kampanjen, og gode slideshows der Jacks stemmeskuespiller viser litt lidenskap, kan ikke redde Dustwind: Resistance fra å unngå en svak treer fra meg.