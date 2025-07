Against the Storm Det eneste som ikke fungerer i dette spillet, er noe så uvanlig som en roguelike-bybygger - en kombinasjon som egentlig ikke burde fungere. Bybyggere har vanligvis et langsiktig perspektiv; det vil si, hvordan kan jeg planlegge denne byen slik at den fungerer mange timer senere, og hvordan får jeg alt til å passe sammen når jeg etter hvert må utvide den med X, Y og Z? Men et roguelike-spill er forgjengelig, for om et øyeblikk må jeg begynne på nytt, så hvorfor gidder jeg å planlegge byen min når den vil forsvinne igjen om et øyeblikk?

Against the Storm er det første spillet fra den polske utvikleren Eremite Games, og PC-versjonen ble utgitt tilbake i desember 2023. Nå er dette lille strategispillet, med mer dybde enn de fleste andre spill, tilgjengelig på konsoller og Game Pass.

Det hele foregår i en mørk fantasiverden, en verden som er plaget av en rekke voldsomme stormer som gjør landet vanskelig å bo i. Hvert 12. år feier en ekstra voldsom storm, en Blightstorm, over landet og ødelegger byer og bosetninger - med unntak av hovedstaden, Smoldering City, som tåler disse stormene, og hvor landets innbyggere naturlig nok søker tilflukt.

Du inntar rollen som visekonge, dronningens representant, og din jobb mellom disse Blightstorms er å reise rundt i landet og bygge så mange bosetninger som mulig for å skaffe ressurser til dronningen, finne skatter og verdisaker rundt om i landet, men også å lære deg nye teknikker og nye måter å utforme fremtidens bosetninger på, slik at du i neste mellomrom mellom to Blightstorms kan dra enda lenger inn i landet og lære enda mer.

Det er flere ting som skiller Against the Storm fra andre lignende spill, og en av disse tingene er faktisk dronningen. Når du tar karavanen din og drar ut i landet for å bygge bosetninger, får du fortløpende ordrer fra dronningen. Det kan være alt fra å bygge forskjellige strukturer, foreta ulike leveranser og mange andre oppgaver, men hun er utålmodig - bruker du for lang tid, kan hun ringe deg hjem og avbryte ekspedisjonen.

Det høres kanskje stressende ut, men det er det faktisk ikke. Det er veldig godt balansert, og i motsetning til andre spill i sjangeren er det ikke mye venting her. Dronningens ordrer bidrar til å skape et konstant momentum, det er alltid mål å nå (og dermed belønninger), og det er alltid noe å strekke seg etter. Du må hele tiden holde deg i bevegelse. Men det finnes også områder i landet der dronningen ikke får ut ordrene sine, så her må man skape sitt eget momentum (for dronningen er fortsatt like utålmodig), og det er betydelig vanskeligere, og her kan man si at dronningens utålmodighet kan være en stressfaktor.

Man kunne kanskje frykte at spillets hastighet ville gå på bekostning av dybden, men det er ikke noe problem her. Du må hele tiden holde et øye med hvilke ressurser de ulike bygningene dine skal fokusere på å produsere. Hvilke behov har innbyggerne dine? Hva foretrekker de å spise? Hva slags underholdning liker de når de ikke jobber? Hvordan får du dem til å føle seg trygge? Alt dette varierer fra rase til rase, og det finnes i alt fem raser, alt fra mennesker, bevere og reptiler til rever og harpyer fra gresk mytologi. Så jo lykkeligere og tryggere de er, jo bedre presterer de, og jo mer ressurser har du tilgjengelig. Hvis de derimot sulter eller ikke får dekket de mest grunnleggende behovene sine, vil arbeidsviljen deres avta, og de kan forlate bosetningen og etterlate deg ute i skogen uten arbeidskraft - og med en sint dronning i køen.

Du må også holde et øye med hvilke typer ressurser som kreves for å bygge strukturer som enten dronningen krever, eller som trengs for å gjenoppbygge noen av de ødelagte strukturene du finner i skogen. Så ta det med ro, selv om bybyggerdelen serveres i små, små biter og tempoet er høyt (til å være et spill i denne sjangeren), er det ikke gått på kompromiss med dybden her.

På grunn av roguelike-strukturen vet du aldri hvilke bygninger, ressurser eller raser du vil ha til rådighet, så i stedet for å legge langsiktige planer for byen din, må du kunne tilpasse deg de kortene du får utdelt. Igjen er dette noe som skiller seg vesentlig fra andre bybyggere.

Det er alltid spennende å se hvordan denne typen spill fungerer med en kontroller på konsoller når de konverteres fra en PC med mus og tastatur. Teamet bak spillet har løst dette veldig bra, og selv om det er noen få steder der du må trykke på mange knapper for å finne det du trenger, er brukergrensesnittet intuitivt og gir deg akkurat den informasjonen du trenger - verken for mye eller for lite.

Er det ikke noe dårlig å si om Against the Storm? Nei, ikke mye, faktisk. Det eneste man kan peke på er det visuelle aspektet. Grafikken virker litt gammeldags (jeg får litt Warcraft III -vibber her), men det er greit nok. Det som er verre er at de mange forskjellige strukturene du kan bygge kan være litt vanskelige å skille visuelt fra hverandre. Designerne kunne ha gjort dem mer karikerte, slik at for eksempel et sagbruk hadde en diger sirkelsag som gjorde det lett å identifisere som et sagbruk, og på samme måte med andre bygninger. Flere av dem ligner litt for mye på hverandre, slik at du må flytte markøren over bygningen og lese overlegget for å se hvilken bygning det er. Du lærer dem selvsagt å kjenne etter hvert, men det er relativt lett å miste oversikten over hvilke bygninger du har.

Alt i alt er Against the Storm et virkelig utmerket spill og en overraskende velfungerende blanding av to sjangre som ikke burde være mulig. Det starter litt tregt, ettersom de første timene er en eneste lang tutorial, og til tross for det har det fortsatt en ganske bratt læringskurve når du blir sluppet løs på egen hånd. Det er hundrevis av timer med spilling gjemt i dette lille spillet, til tross for at det bare har en enkelt spillmodus. Det spiser av timene og sommerkveldene uten at du merker det, og før du vet ordet av det, er det høst.

Against the Storm kommer med en stor anbefaling fra oss hvis du har den minste interesse for strategispill og bybyggere. Spesielt hvis du har et Game Pass -abonnement, for Against the Storm er en del av denne tjenesten, så du kan laste det ned uten å måtte betale ekstra, så det er ingen unnskyldning for ikke å prøve det. Men pass på, det kan koste deg mange timer.