Jeg hadde faktisk en liten Tamagotchi tidlig. Jeg gikk gjennom en stor japansk fase i livet mitt og visste at de var tilgjengelige i Japan, så jeg spurte en kampsporttrener som skulle dit om han kunne kjøpe en til meg på vei hjem. Som sagt så gjort, denne kraftige kampsporttreneren leverte senere et sjokkerende rosa plastegg med grønne detaljer, og min karriere som Tamagotchi-forelder kunne begynne. Som så mange andre hadde jeg en trøblete start med Tamagotchier som bæsjet på seg og døde, før jeg klarte å få den lille fyren til å overleve uten problemer.

Det var først etter det at Tamagotchi ble en greie i Vesten, men da følte jeg meg allerede ferdig med konseptet og har faktisk ikke prøvd noe Tamagotchi-relatert før nå med Tamagotchi Plaza for Switch 2. Derfor var jeg veldig nysgjerrig på å anmelde spillet selv i stedet for å gi det videre til en av våre kolleger, for å se hva Bandai Namco hadde kokt sammen denne gangen.

Så Mäkitchi er meg. Det kan jeg leve med.

Men ... tro meg når jeg sier dette, det er noe helt annet enn din gamle eggformede nøkkelringkompanjong. Hvis jeg skal beskrive konseptet, er det en slags Animal Crossing møter WarioWare, der torget i spillets tittel skal pusses opp til en stor begivenhet, samtidig som du skal gjøre vennene dine i området fornøyde, og tro meg, dette krever arbeid. Det er 15 butikker/restauranter i området, og alle må gjennomgås for å få den høyeste rangeringen før festivalen starter.

Dette fører til et ganske bisart spill der jeg egentlig ikke gjør så mye annet enn å jobbe i en slags hub-verden, noe som i praksis betyr minispill. For å få restauranten i form må du lage mat til kundene og gjøre det på best mulig måte med stadig vanskeligere oppskrifter. Matdelen er det morsomste minispillet - men dessverre er det heller ikke så veldig bra, fordi det er så repetitivt. Etter hvert som du gjør kundene gladere, betaler de mer for maten, penger som du kan bruke til å pusse opp.

Matlaging er det beste minispillet, men heller ikke det er spesielt morsomt i mer enn 20 minutter.

Som du kanskje har gjettet, er jeg ikke udelt positiv til spillet, og det er helt riktig. Noe av det mest bisarre er at det er mye tekst som du møter via et utrolig klønete menysystem. Du kan få hele vegger av tullete tekst fra sjefen din, i et prosjekt som egentlig ikke burde trenge noen tekst i det hele tatt. På den annen side får du ikke tekst der det kan være berettiget, noe som fører til en slags "prøve og feile"-tilnærming, som aldri er spesielt behagelig.

Minispillene mangler helt instruksjoner, men ellers er spillet svært teksttungt med kompliserte menyer.

Det er frustrerende å skulle lage manga basert på figurer som krever at du kan alle Tamagotchi-navnene, spesielt siden annen informasjon mangler, noe som betyr at du kommer til å gjøre feil et par ganger før du får taket på det. Treningsstudioet er nesten enda verre, der Tamagotchier kan komme inn og be om magemuskler med sixpack eller motebevisste kvinnelige figurer som ber om finere ben, hvorpå du må trene dem med støtfangerknappene på en helt ulogisk måte. Og la oss ikke engang snakke om karaoken, det føles som om knappene ikke fungerer engang...

Etter ti timer har du sett stort sett alt Tamagotchi Plaza har å by på, og du er allerede lei av minispillene, som er sjarmerende, men aldri underholdende eller utfordrende når du først har fått taket på dem. Dialogen blir fort langdryg og repetitiv, og for å komme noen vei må man slite mye. Jeg skjønner at jeg som 48 år gammel mann kanskje ikke er den primære målgruppen, men på den annen side tror jeg heller ikke at noen barn ville klart å spille, med tanke på all teksten og de uklare minispillene.

Du kan gå rundt, men det er dessverre ikke så mye å gjøre.

Det jeg prøver å si er kort sagt at du bør spare pengene dine og gjøre noe morsommere. Tamagotchi Plaza er definitivt ikke verdt tiden din, og selv de som virkelig elsker Tamagotchis vil ikke finne noe å glede seg over her... dessverre.