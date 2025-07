HQ

Jeg reflekterer av og til over spørsmålet om spill med lavt tempo. Hvordan jeg kan lese at folk synes noen av dem er for "kjedelige", "trege" eller lignende. For meg er dette langsomme tempoet nesten aldri et problem eller en ulempe. Jeg sier nesten, for det finnes opplevelser som andre ser på som meditative, men som jeg ikke har noen interesse av. For eksempel synes jeg ikke Farming Simulator -serien er spesielt morsom, men på den annen side har jeg brukt utallige timer på Euro Truck Simulator, og likevel syntes jeg PowerWash Simulator var et fantastisk tidsfordriv og avslappende på den helt riktige måten. For meg handler det mer om hvorvidt jeg synes spillet i seg selv er underholdende, enn om jeg avviser noe fordi tempoet er for langsomt. Jeg blir sjelden eller aldri rastløs av det som skjer på skjermen, uansett hvor rolig det er skildret.

Jeg tror dette er noe man må huske på når man spiller Islanders: New Shores. Det er et veldig rolig spill, der hele bybyggingskonseptet er så nedstrippet som det kan være. Det starter med en tom øy, og du får noen få bygninger å plassere. Målet er så å plassere dem slik at de gir poeng avhengig av hverandre, og å unngå at de får minuspoeng. Det er veldig enkelt; en bygning har en grunnpoengsum, men denne poengsummen kan øke (eller minke) ved å plassere den i nærheten av andre nærliggende strukturer som den ønsker å være i nærheten av, ganske enkelt. For eksempel øker et "City Centre" poengene til alle bybygninger så lenge de er nærme nok, og et sagbruk øker i poeng hvis det er trær innenfor boblen som angir hvor langt grensen strekker seg, og så videre.

En boble viser hvor mye en bygning påvirkes av andre, noe som øker poengsummen.

Målet er å nå et visst antall poeng for å få tildelt et nytt sett med bygninger. Hvis du ikke når det fastsatte antallet poeng, er spillet over, og jakten på høyest mulig poengsum må starte på nytt. Det er litt som et "roguelike"-spill, i og med at du starter på nytt på den første øya og prøver å komme så langt som mulig igjen. Strukturene på de ulike øyene tvinger deg til å tenke kreativt, og plassen er ofte den største utfordringen. Det er enkelt å bygge en liten by til å begynne med, selv om det kan være litt vanskelig å plassere bygningene i forhold til hva som øker poengsummen. Men i de senere nivåene må du stole på at du har tenkt riktig. I tillegg vet du ikke hvor du skal plassere en bygning for å få høyest mulig poengsum, ettersom du må finne ut hvor poengsummen er høyest. Med ett klikk kan du imidlertid se hvilke bygninger en struktur får et løft fra, og før du plasserer den på den endelige plasseringen, kan du flytte den rundt, og poengsummen vises på skjermen, slik at det blir et spill der du må lete etter det perfekte området.

Bygninger kan roteres og vendes, og det finnes et lite system med et fast rutenett, men ellers er det litt som Tetris. I senere nivåer må du også tenke fremover, for en fontene eller park som du får senere, vil for eksempel gi flest poeng hvis den er plassert midt i en haug med bygninger. Så du må gi plass til det, da det fort blir rotete, men uten å miste oversikten. Bygninger kan plasseres relativt fritt, men det finnes også et slags rutenett/knipsesystem, som kan være litt frustrerende, da det ofte ser ut som om noe vil passe, men ikke vil plasseres akkurat der du vil ha det.

Designet er utrolig koselig.

Jeg fikk ganske mye spilletid i forgjengeren. Det jeg kan si etter å ha spilt denne, er at den ikke gjør så mye annerledes. Konseptet er det samme, det visuelle har endret seg litt, men alt føles utrolig kjent, litt for kjent, i det store og hele. Det er noen nye funksjoner i form av nye bygninger og noe som kalles "Bons", som er en slags spesialgjenstand som gir deg en oppgradering eller en bonus av et eller annet slag. Til tross for dette føles det mer som om jeg spiller et slags tillegg enn en oppfølger som har endret konseptet. Spillets sjarm er imidlertid intakt, og de små endringene er velkomne, men det er vanskelig å ikke føle at dette er en oppfølger som er veldig, veldig forsiktig i hvordan den skiller seg ut.

Visuelt er det veldig koselig. Det er like minimalistisk som selve spilldesignet, med søte små bygninger. Alt er tydelig, med klare forskjeller mellom strukturene, og alt er akkompagnert av koselige små melodier. Hvis jeg skulle ønske meg én forbedring her, ville det være at det føles litt "kornete", som om oppløsningen kunne vært litt høyere. Når jeg plukker opp Switch i håndholdt modus, blir det også tydelig at dette er en tittel som fungerer veldig godt på farten, da designet er like sjarmerende på konsollens lille skjerm.

Det gjelder å utnytte hver millimeter for å få plass til alt man ønsker og trenger å bygge.

Det er to hovedområder der jeg synes Islanders: New Shores kommer litt til kort. Det viktigste, som jeg allerede har nevnt, er at det egentlig ikke er så mye som skiller dette fra den første delen. Det er to spillmoduser; den ene går ut på å samle High Scores og den andre er en ren Sandbox -modus, der utfordringen og hvordan du takler konseptet er helt tilsvarende den første delen. De fleste av bygningene fra det første spillet er med, om enn litt visuelt endret, og poeng deles ut (eller straffes) på de samme premissene. De første timene spiller det ikke så stor rolle, for det er fortsatt ekstremt koselig og underholdende, og de nye funksjonene gjør jobben sin. Men etter å ha spilt en stund blir det tydelig at det ikke er mye som har endret seg.

Det andre problemet er at roguelike-strukturen ikke fungerer tilfredsstillende. Når du ikke klarer å oppnå den nødvendige poengsummen, er runden over, og du må starte på nytt fra øy nummer én i jakten på en høyere poengsum enn før. Riktignok genereres øyenes miljø og design forskjellig fra runde til runde, men de første øyene er bare en transportvei til den virkelige utfordringen. Du plasserer de samme bygningene på samme måte og samler bare poengene som kreves for å gå videre til neste øy. Mer spennende strukturer som plattformer og større bygninger låses opp etter hvert som du gjør fremskritt, og tårn og sirkustelt dukker opp som alternativer når poengene dine begynner å stige, men veien dit er alltid den samme...

Spillets grensesnitt og klarhet er veldig bra, noe som gjør at det fungerer veldig bra på en bærbar PC.

Dette kan gjelde titler med rogue-elementer generelt, men det er ofte en eller annen form for belønning som blir liggende igjen mellom rundene; for eksempel nye spillkort, helter eller våpen som endrer seg i neste runde, og fremfor alt en utfordring som ofte må takles med en gang man starter. Bortsett fra noen av de nevnte spesialgjenstandene som kan lagres mellom øyene i den aktuelle spillrunden, finnes det ikke noe slikt, og det er synd. Jeg forstår at jakten på en ny highscore skal være likeverdig, men en eller annen form for kampanjemodus eller til og med en enklere historiemodus med mer spesifikke utfordringer hadde gjort det mer variert.

Til tross for denne kritikken er dette nok en tittel som forsterker "bare én runde til"-følelsen på en ekstraordinær måte. Det er veldig underholdende, og du vet alltid hvordan du kan gjøre det litt bedre neste gang, ved å lage et design litt mer effektivt. Selv om du kan flytte til en ny øy når du har nådd en viss poengsum, kan du også bli der du er og prøve å øke poengsummen så lenge som mulig, for så å flytte videre til neste øy når du ikke kan bygge mer der du er. Det er meditativt, avslappende, fornøyelig og veldig koselig, selv om det kanskje er litt for kjent for de av oss som spilte forgjengeren.