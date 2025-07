HQ

Et skrekk-tema, mørke, eksplosjoner, panikk og et sterkt samarbeid. Alle disse elementene er typiske for Killing Floor -serien og er også til stede i det splitter nye Killing Floor 3, men det store spørsmålet er om dette splitter nye spillet til syvende og sist byr på nok nytt innhold? Det er en stund siden vi tilbrakte mye tid med forgjengeren, og basert på det føles denne opplevelsen frisk og ny.

HQ

Som du forventer, er ideen med Killing Floor 3 å overleve, enten alene eller med et lag på opptil seks spillere. Dette skjer bølge for bølge, med Zeds som angriper i massevis, men noen ganger også støttet av større monstre. Tripwire har lykkes med dette, ettersom det finnes flere ulike trusler som minner om spesialfiendene fra blant annet Doom - og Left For Dead -seriene.

Ifølge Tripwire vil syv forskjellige kart være tilgjengelige ved lansering, som basert på førsteinntrykket virker ganske omfattende, spesielt når det gjelder høydeforskjeller. Et velkjent system fra forrige del akkumulerer spillerens kontantreserver gjennom skade påført Zeds, som blant annet kan brukes til å oppgradere våpen. Hvert kart er også oversådd med taktiske utstyrspunkter, som på sitt beste kan være livreddere, da de blant annet inneholder vaktkanoner, ziplines og rustningspakker, men disse krever imidlertid spesialverktøy for å åpnes, som også kan kjøpes med den oppsamlede valutaen.

Dette er en annonse:

På papiret er ideen sterk, men sammenlignet med Killing Floor 2 føltes forgjengeren mye mer polert allerede i betafasen, da det høye tempoet, de trange plassene og skapningslydene skapte en konstant følelse av uro. Killing Floor 3 er litt mørkere i sin natur, men samtidig mer rolig, og tilfredsstillelsen kommer for det meste fra å kappe hoder og kroppsdeler av Zeds. Nærmøtene er riktignok spektakulære når et monster klarer å overraske deg fra en blind flekk, noe som resulterer i en deilig dødsanimasjon, men slike øyeblikk som øker fryktfaktoren er det behov for oftere. I tillegg ser spillet flott ut, men animasjonen av monstrene kunne trengt mer uttrykksfullhet for å gjøre dem virkelig skremmende.

På sitt beste kan adrenalinkicket være oppkvikkende når et hardt medtatt team overlever en flodbølge av Zeds for å nå neste etappe og fylle på utstyret i butikken, men ettersmaken varer ikke lenge, og stemningen går for raskt tilbake til det normale. Våpenlydene er imidlertid tilfredsstillende, spesielt når du bruker større verktøy, noe som skaper en følelse av spenning, i hvert fall et øyeblikk. Som en velkjent bonus fra forgjengeren aktiverer et kritisk treff noen ganger en slowmotion-modus, noe som vil tilfredsstille spillere som er dyktige til å skyte nøyaktig. Den sporadiske bruken av omgivelsene er også en god funksjon, ettersom masseødeleggelsen av angripende skapninger lett vil få deg til å smile fra øre til øre.

Det bør imidlertid huskes at det andre spillet ble lansert for lenge siden og har gjennomgått mange endringer siden den dagen, med Tripwire som lytter til tilbakemeldinger fra spillerne på et prisverdig nivå for å forbedre arbeidet sitt. Basert på dette har Killing Floor 3 potensial til å utvikle seg til et bedre spill enn det ser ut til å være for øyeblikket. Personlig synes jeg at førstepersons skytespill er den morsomste typen spill, og til tross for sine mangler fikk Killing Floor 3 meg til å vende tilbake til slagmarken igjen og igjen.

Dette er en annonse:

Hvis du liker enkle skytespill i horror-stil, vil jeg ikke si at dette er et dårlig kjøp i det hele tatt, selv om det i sin nåværende form ikke fremkaller det samme positive inntrykket som forgjengeren. Personlig nyter jeg fortsatt tiden min med spillet, til tross for dets mangler.